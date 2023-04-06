"Рамзанка все вирішив": журналіст пояснив, навіщо Кадиров "замовив" Татарського

"Блогер" і "воєнкор-Z" Владлен Татарський виступив проти інтересів Рамзана Кадирова, вважає Михайло Ганницький.

Владлен Татарський, Рамзан Кадиров / соцмережі, скріншот YouTube

У Санкт-Петербурзі ліквідували військового пропагандиста Владлена Татарського. Його вбивство може бути безпосередньо пов'язане з чеченським диктатором Рамзаном Кадировим, вважає журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в Москві зараз серйозний скандал навколо будівництва великої мечеті. Проект просуває і активно підтримує Рамзан Кадиров, а військовий злочинець, "блогер" і "воєнкор-Z" Владлен Татарський виступив проти цього проекту.

"На його каналі можна побачити опосередковані висловлювання, оскільки він, звичайно, не хотів сваритися з кадировцями. Зокрема, військовий пропагандист опублікував пост про те, що локація для будівництва мечеті обрана невдало, оскільки це святе і популярне у православних москвичів місце. Замість цього він пропонував передати під будівництво мечеті іншу площу", - пояснив Ганницький.

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Журналіст вважає, що саме кадировці ліквідували пропагандиста.

"Найбільш ймовірною версією ліквідації бойовика мені здається привіт від кадировців. По-перше, щоб усунути гучну медійну особу, яка наважилася виступити проти, а по-друге – послати сигнал на майбутнє всім можливим "блогерам", "воєнкорам" про те, що не варто сперечатися з віце-королем. Рамзанка все вирішив, тому вам, холопам московським, треба змиритися і підмішувати бетон для фундаменту", - підсумував Ганницький.

Ліквідація Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РІА Новини писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства татарського в РФ було відкрито кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить екс-зятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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