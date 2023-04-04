Ліквідація пропагандиста Татарського: у РФ відправили за ґрати "підозрювану" дівчину

У "скоєнні теракту" і вбивстві Татарського правоохоронці РФ підозрюють Дар'ю Трепову.

У РФ запроторили за ґрати "підозрювану" у вбивстві Татарського / колаж фото t.me/msk1_news, соцмережі

У ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського російські правоохоронці підозрюють Дар'ю Трепову. Дівчину вже запроторили за ґрати за рішенням Бесманного суду Москви. Про це повідомляє BBC.

Дар'ю відправили під варту строком на два місяці. Дівчину звинувачують у "скоєнні теракту", в результаті якого був убитий Татарський, а також в "незаконному носінні вибухівки".

Повідомляється, що засідання суду проходило в закритому режимі попри те, що сама Дарина і її адвокат Данило Берман просили про відкрите засідання. У РФ заявили, що "гучний розгляд може порушити недоторканність приватного життя учасників справи".

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Ліквідація Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РИА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було поуршено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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