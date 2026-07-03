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Ракетна атака на Бєлгород: у місті зникли світло, вода та інтернет - деталі

Марія Николишин
3 липня 2026, 09:25
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Місцева влада оголосила ракетну небезпеку у місті.
Ракетна атака на Бєлгород: у місті зникли світло, вода та інтернет - деталі
Деталі атаки на Бєлгород / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Бєлгороді зранку лунали вибухи
  • Після удару частково зникли світло, вода та зв'язок
  • Під атакою могли опинитися ТЕЦ і завод "Енергомаш"

Зранку у п’ятницю, 3 липня, в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку, дим над містом і перебої зі світлом та водопостачанням. Про це пише Exillenova+.

Очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно з різних районів Бєлгорода. Місцева влада оголосила ракетну небезпеку та закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць.

відео дня

За даними ресурсу, під атаку потрапила Мічурінська ТЕЦ, що забезпечує енергією виробничі та адміністративні потужності великого промислового підприємства "Бєленергомаш – БЗЕМ". В мережі поширюються кадри потужної пожежі на об’єкті.

Водночас телеграм-канал Supernova+ пише, що атакований завод "Енергомаш", який спеціалізується на виготовленні обладнання для теплових та атомних електростанцій, нафтогазової галузі та промислового будівництва.

Ракетна атака на Бєлгород: у місті зникли світло, вода та інтернет - деталі

Крім того, радник міністра оборони України Сергій Стерненко написав, що в Бєлгороді фіксуються проблеми зі зв'язком та інтернетом.

"У Бєлгороді після ракетної атаки на Мічурінську ТЕЦ частково зникли світло та вода. Також повідомляють про проблеми зі зв'язком та інтернетом", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Бєлгород: у місті зникли світло, вода та інтернет - деталі

РФ хоче приховати удари по Москві

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що майже щоденні атаки безпілотників по Москві та прилеглих районах створюють для російської влади новий виклик.

За його словами, зараз Кремль намагається не лише мінімізувати практичні наслідки таких ударів, а й контролювати інформаційний простір, щоб не допустити зростання тривожних настроїв серед населення.

"Російська влада всіляко намагається приховувати інформацію – аж до блокування інтернету та публічних покарань тих, хто знімає відео прильотів і викладає його в мережу. Більше того, влада навіть не оголошує повітряну тривогу, що викликає обурення у частини росіян. Все це робиться для того, щоб не створювати паніку серед населення", - переконаний експерт.

Удари по російських об’єктах - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області країни-агресора РФ. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

27 червня Волгоград атакували ракети. Росіяни скаржилися на гучні вибухи. Під удар потрапив завод "Титан-Барікади". Його атакували ракети "Фламінго". Зафіксовано щонайменше два влучання.

24 червня в Оренбурзькій області РФ також лунали вибухи. Під удар безпілотників потрапив місцевий газопереробний завод, який є одним із найбільших підприємств російської газової галузі. Об'єкт входить до "Газпрому" та відіграє важливу роль у переробці природного газу й виробництві газохімічної продукції.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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