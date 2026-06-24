Дрони атакували важливий ГПЗ в Оренбурзі: спалахнуло кілька пожеж

Андрющенко каже, що це не перша атака на газопереробний завод.

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Удар по газопереробному заводі РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Безпілотники атакували газопереробний завод в Оренбурзі

Супутники зафіксували точки горіння на заводі

Роботу кількох аеропортів регіону тимчасово обмежили

У середу, 24 червня, в Оренбурзькій області РФ лунали вибухи. Під удар безпілотників міг потрапити місцевий газопереробний завод. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

За даними каналу, на території підприємства зафіксовано кілька осередків пожеж. Після вибухів у промзоні підприємства супутники фіксують кілька точок горіння. Водночас місцеві жителі нарахували щонайменше три прильоти.

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Аеропорт Оренбурга тимчасово припинив приймання та відправлення літаків. Аналогічні обмеження запроваджено в Орську та Ясному - авіасполучення там також зупинено з міркувань безпеки.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що це не перша атака на газопереробний завод.

За його словами, минулого року його атакували кілька разів.

"Високоточні уламки уразили промислове підприємство та викликало пожежу. Деталі уточнюємо, але офіційний Оренбург підтвердив ураження", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших підприємств російської газової галузі. Об'єкт входить до "Газпрому" та відіграє важливу роль у переробці природного газу й виробництві газохімічної продукції. Підприємство розташоване за 1500 кілометрів від українського кордону.

Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі - відео:

Наслідки ударів по російських НПЗ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що російський паливний ринок дедалі сильніше відчуває наслідки атак по нафтопереробній інфраструктурі.

За його словами, в Москві поки не вважають ситуацію критичною, хоча розвиток подій багато в чому залежатиме від подальшого стану нафтопереробки.

"І хоча центральна влада РФ мовчить щодо ударів наших дронів по Петербургу, але ж росіяни бачать, що відбувається. Тому важливо й надалі нарощувати інтенсивність ударів", - наголосив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 червня та вранці в понеділок Москву та область атакували дрони. Росіяни писали, що неподалік ТЦ "Садовод" і Московського НПЗ у районі Капотня ППО розмістили прямо на мосту.

У суботу, 20 червня, підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу в Тюменській області Росії. Об’єкт розташований на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 16 червня ударні дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ. Відомо, що в результаті падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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