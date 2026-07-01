'Російська влада намагається приховати': що відбувається після ударів по Москві

Кремль посилює блокування інформації після атак дронів на Москву. Олег Жданов пояснив, чому влада РФ приховує наслідки ударів і не оголошує тривогу.

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Атаки по Москві - що відбувається після ударів по столиці Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Олег Жданов:

Кремль приховує дані про атаки БпЛА для запобігання паніці

Влада РФ карає за зйомку прильотів та блокує інтернет у Москві

Відсутність тривог викликає дедалі більше обурення у росіян

Майже щоденні атаки безпілотників по Москві та прилеглих районах створюють для російської влади новий виклик. Кремль намагається не лише мінімізувати практичні наслідки таких ударів, а й контролювати інформаційний простір, щоб не допустити зростання тривожних настроїв серед населення. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"З Москвою буде складніше й довше. Російська влада всіляко намагається приховувати інформацію – аж до блокування інтернету та публічних покарань тих, хто знімає відео прильотів і викладає його в мережу. Більше того, влада навіть не оголошує повітряну тривогу, що викликає обурення у частини росіян. Все це робиться для того, щоб не створювати паніку серед населення", - зазначив Жданов.

відео дня

Окрему увагу експерт звернув на те, як змінилася поведінка російської влади після почастішання атак. За його словами, ухвалені рішення спрямовані насамперед на скорочення кількості матеріалів, які можуть підтвердити наслідки ударів.

"Коли лунає повітряна тривога, пересічні громадяни дістають телефони й починають знімати небо. З нашого боку - їм за це величезне спасибі. Але коли людей раптово застає тривога, свідчень влучень стає значно менше", - сказав Жданов.

На думку військового аналітика, саме тому російська влада дедалі більше посилюватиме контроль над інформаційним простором. Він вважає, що Кремль і надалі намагатиметься обмежувати поширення будь-яких даних, які можуть поставити під сумнів образ повністю захищеної столиці.

"Тому російська влада буде максимально придушувати поширення інформації, щоб підтримувати ілюзію, що в Москві все спокійно", - наголосив Жданов.

Московський НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters поінформував, що після ударів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні були пошкоджені блоки переробки нафти. Втрата потужностей переробки стала наслідком серії ударів у регіоні. Зокрема, пошкоджено установку АВТ-6 з номінальною потужністю 140 000 барелів на добу, що становило близько 47% потужності первинної переробки заводу.

Інститут вивчення війни зазначив, що останні вибухи у Москві викликали внутрішню критику та невдоволення серед пропагандистів і мілблогерів. У низці публікацій і дописів мілблогери звинувачують Кремль у замовчуванні і брехні. Хвиля критики посилилася після вибухів 18 червня і супроводжувалася видаленням частини дописів у соцмережах.

OSINT-аналітик каналу Astra повідомив, що один із вибухів на Московському НПЗ міг статися внаслідок влучання ракети ППО. У відеоматеріалах і повідомленнях зазначається, що ракета ППО могла влучити у резервуар з паливом і спричинити підняття куполу даху. На опублікованих кадрах видно, що купол резервуару зірвано в повітря.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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