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Потужні вибухи один за одним: РФ б’є по Києву балістикою та "Цирконами", деталі

Руслан Іваненко
2 липня 2026, 02:15оновлено 2 липня, 04:40
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Ворог застосував дрони, балістичні ракети та "Циркони", спричинивши пожежі й руйнування в кількох районах столиці.
Ракета
Ворог застосував кілька типів озброєння / колаж: Главред, фото: Міноборини РФ, unsplash

Коротко:

  • Київ атакували дрони, балістичні ракети та "Циркони"
  • Є загиблий, кількість постраждалих зросла до 11
  • Пожежі та руйнування зафіксовані у кількох районах столиці

У ніч проти 2 липня війська країни-агресорки Росії здійснюють масовану комбіновану атаку на Київ. Окрім ударних безпілотників, окупаційні війська застосовують балістичне озброєння та гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон". Також зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного та морського базування.

Місцева влада закликає мешканців міста не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

відео дня

У столиці фіксуються вибухи, місто перебуває під атакою. Ворог продовжує ракетні пуски по напрямку Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Голосіївському районі столиці триває пожежа - горить дах багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування житлового будинку у Шевченківському районі та пожежу в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі столиці.

Оновлено 04:33 У Дарницькому районі столиці зафіксовано значні руйнування житлової багатоповерхівки після ворожого влучання. За інформацією мера Києва, у дев’ятиповерховому будинку обвалилися конструкції з першого по шостий поверх.

Оновлено 04:15 У Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей спалахнула пожежа на території ринку. Водночас у Дарницькому районі зафіксовано загоряння та часткове руйнування п'ятиповерхового житлового будинку.

Оновлено 03:51 Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 11 осіб. Усі поранені госпіталізовані та перебувають у стаціонарах столичних лікарень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Потужні вибухи один за одним: РФ б’є по Києву балістикою та
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про загибель однієї людини внаслідок ворожого удару.

Оновлено 03:40 У Дарницькому та Святошинському районах через падіння уламків виникли пожежі, а в пошкоджених будинках опинилися заблоковані люди.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі біля житлового будинку впали уламки, внаслідок чого в одній із квартир залишаються заблокованими люди. Також там спалахнули приватні будинки.

Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа в приватному будинку. За словами мера, в іншому будинку, який зазнав пошкоджень через падіння уламків, також перебувають заблоковані люди.

"Наразі відомо про шістьох постраждалих у столиці. Всіх їх медики госпіталізували", - повідомив Віталій Кличко.

Потужні вибухи один за одним: РФ б’є по Києву балістикою та
Ракета "Циркон"/ Інфографіка Главред

Оновлено 03:11 Двох постраждалих у Шевченківському районі госпіталізували до однієї зі столичних лікарень. Київ зазнає інтенсивної ворожої атаки. Мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців не залишати укриттів.

Оновлено 02:41.У Шевченківському районі внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро медичних працівників. Один із постраждалих, парамедик, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Оновлено 02:23. За словами мера столиці, у Шевченківському районі попередньо зафіксовано щонайменше п’ять постраждалих. На місці працюють медики та надають необхідну допомогу.

У Голосіївському районі столиці триває пожежа - горить дах багатоповерхового житлового будинку.

До місць подій прямують екстрені служби для ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у середу, 1 липня, російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. Двоє людей загинуло, ще 13 постраждало.

Також 1 липня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі, серед поранених - діти, також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, У ніч на 1 липня окупанти атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області. Одна жінка загинула, ще троє - отримали поранення.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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