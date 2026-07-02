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Чотири влучні удари: Генштаб підтвердив атаку на НПЗ, склад БПЛА та важливий міст

Анна Ярославська
2 липня 2026, 09:36
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Українські військові завдали удару по стратегічних об’єктах у тилу та на фронті.
Удар по НПЗ у Кстово
Удар по НПЗ у Кстово спричинив пожежу / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Про що повідомили в Генштабі:

  • Підтверджено нічний удар по великому НПЗ у Кстово
  • На російському заводі пошкоджено установку переробки нафти АВТ-6
  • Сили оборони атакували склад БПЛА та важливий міст

У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області країни-агресора РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

відео дня

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проектна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

У Генштабі додали, що крім НПЗ були уражені й інші цілі. Зокрема, під удар потрапив склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Кам’янки Запорізької області.

Крім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також уражено командно-спостережний пункт противника в Харківській області.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 28 червня Сили спеціальних операцій України завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу в РФ. Він входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ.

Також 28 червня під удар потрапив один із ключових об’єктів російської нафтопереробної промисловості - Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Після серії потужних вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яку видно за кілометри.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно клуби чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України.

Вранці 16 червня дрони атакували Москву. Медіа повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні удари знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

Чотири влучні удари: Генштаб підтвердив атаку на НПЗ, склад БПЛА та важливий міст
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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