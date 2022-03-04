"Радіація не знає, де Росія": президент Зеленський звернувся до росіян після атаки на ЗАЕС

Гарант нагадав про трагедію на Чорнобильській АЕС, наслідки якої ліквідувалися об'єднаними зусиллями російського та українського народів.
Обстріл окупантами Запорізької АЕС в ніч на 4 березня змусив президента України Володимира Зеленського звернутися до росіян.
Гарант закликав їх виходити на вулиці із заявою, що вони хочуть жити. Адже якщо трапиться руйнування ЗАЕС, найбільшої в Європі, плачевні наслідки чекатимуть не тільки Україну, а й Росію, і Європу.
Він нагадав про трагічну історію Чорнобильської АЕС, і закликав росіян діяти, якщо пам'ять про ту катастрофу все ще жива для них.
"Російські люди, я хочу звернутися до вас, як це взагалі можливо? Ми ж у 1986 році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухами графіт, жертв, евакуацію з Прип'яті та 30 км зони. Як же можна це забути?",- вигукнув Зеленський.
"Радіація не знає, де Росія", - з гіркою іронією підкреслив президент України.
Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС
Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і почати гасити пожежу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв'язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він вже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.
Пізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. В 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів. 06:20 пожежа в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідувавши.
Повідомлялося, що ворог захопив майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.
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