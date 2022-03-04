"Радіація не знає, де Росія": президент Зеленський звернувся до росіян після атаки на ЗАЕС

Зеленський звернувся до росіян після атаки на ЗАЕС виходити на вулиці із закликом припинити свавілля / t.me/V_Zelenskiy_official

Обстріл окупантами Запорізької АЕС в ніч на 4 березня змусив президента України Володимира Зеленського звернутися до росіян.

Гарант закликав їх виходити на вулиці із заявою, що вони хочуть жити. Адже якщо трапиться руйнування ЗАЕС, найбільшої в Європі, плачевні наслідки чекатимуть не тільки Україну, а й Росію, і Європу.

Він нагадав про трагічну історію Чорнобильської АЕС, і закликав росіян діяти, якщо пам'ять про ту катастрофу все ще жива для них.

"Російські люди, я хочу звернутися до вас, як це взагалі можливо? Ми ж у 1986 році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухами графіт, жертв, евакуацію з Прип'яті та 30 км зони. Як же можна це забути?",- вигукнув Зеленський.

"Радіація не знає, де Росія", - з гіркою іронією підкреслив президент України.

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Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і почати гасити пожежу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв'язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він вже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС з Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. В 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів. 06:20 пожежа в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідувавши.

Повідомлялося, що ворог захопив майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.

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