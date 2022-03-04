Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС

На Запорізьку АЕС напали російські загарбники / Фото УНІАН

Російські терористи в п'ятницю, 4 березня, захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Що зараз відомо про стан енергоблоків:

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт;

Енергоблоки № 2, 3: відключені від мережі й проводиться розхолодання ядерних установок;

Енергоблок №4: в роботі, електрична потужність 690 МВт;

Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодання ядерних установок.

Як повідомляв Главред, міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив ядерну небезпеку на Запорізькій АЕС через обстріли російських окупантів.

За його словами, є потрапляння в перший блок.

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"Але крім шести блоків є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів. Якщо ці варвари будуть далі стріляти по станції - потрапляння в ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину або хвилину", - сказав Галущенко.

Обстріл Запорізької АЕС

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону, тривають запеклі бої.

Президент України Володимир Зеленський заявив ,що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде ситуація в 10 разів масштабніша за Чорнобиль.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Глава Білого дому закликав Росію припинити військову діяльність в цьому районі.

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