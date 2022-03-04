Російські танки бомбять АЕС: термінове звернення Зеленського

АЕС / скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що російські загарбники обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію.

"Зарас! Росія стріляє по атомній електростанції в Україні!", – підкреслив Володимир Зеленський.

"Російські танки розстрілюють атомні блоки. Вони обладнані тепловізорами", – сказав президент у відеозверненні.

На Запорізькій АЕС шість енергоблоків, а у Чорнобилі вибухнув один.

Зеленський зазначив, що "вперше в історії людства! Жодна країна у світі ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки".

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У свою чергу Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде в 10 разів масштабніше Чорнобиля.

Міжнародне атомно-енергетичне агентство МАГАТЕ відреагувало на обстріл Запорізької АЕС. Там заявили, що знають про обстріли і зараз вони зв'язуються з владою України.

Обстріл Запорізької АЕС

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону і тривають запеклі бої.

Пожежники не можуть приступити до гасіння пожежі.

3 березня окупаційні війська Рф обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

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