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"Ця ніч могла зупинити історію України і Європи": Зеленський назвав терором атаку на ЗАЕС

4 березня 2022, 11:20

Якби стався вибух, це мало б наслідки більші, ніж шість Чорнобилів, наголосив президент України.

Зеленський назвав отаку на ЗАЕС терором небаченого рівня/ Фото instagram.com/zelenskiy_official

Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що обстріл окупантами Запорізької атомної електростанції – це терор небаченого рівня.

Про це президент сказав у відеозверненні. За його словами, російські військові зовсім забули про наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС.

"Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу в Європі. Вона одна могли бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції. Це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль", – наголосив Володимир Зеленський.

Він звернувся до росіян і нагадав, як різні народи разом у 1986 році намагалися подолати наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС. Зеленський закликав громадян Росії виходити на вулиці і закликати владу зупинтися.

"Ви повинні вийти на вулиці і сказати, що ви хочете жити. Що хочете жити на землі без радіоактивного забруднення. Радіація не знає, де Росія. Радіація не знає, де кордони вашої країни", – наголосив український президент.

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Глава Української держави розповів, що всю ніч був на зв’язку з іноземними партнерами, щоб світ реагував на такі події в Україні. За його словами, світ був шокований. Зеленський рзповів, що вже є перші реакції на такі дії РФ:

  • Велика Британія скликає Раду Безпеки ООН через цю атаку,
  • МАГАТЕ запускає свій центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування.

При цьому варто негайно посилити санкції проти держави-терориста, наголосив Зеленський.

"Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме принаймні ракетами та авіабомбами по атомних об’єктах.

Президент подякував бійцям нацгвардії, які обороняли АЕС і намагалися зупинити ворога, і пожежникам, які загасили пожежу.

Також він закликав місцевих жителів Енергодару допомогти вигнати окупантів з міста.

"Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже всю армію Росії кинуто проти нашого народу, але героїчний опір українців вже дев’ятий день рятує нашу країну від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Маріуполь, Харків – цілеспрямовано знищують людей, житлові квартали. Тільки за вчорашній день російські бомби вбили в Чернігові 40 людей. Просто знищують Харків реактивною артилерією а авіаударами", – сказав президент України.

Він додав, що столиця залишається ключовою мішенню для окупантів. Але ворог не зламає Україну.

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і розпочати гасити пожежу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. О 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідували.

Повідомлялося, що ворог захопив майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.

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