Ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС: рятувальники локалізували пожежу

На Запорізькій АЕС вдалося локалізувати пожежу / Фото УНІАН

Близько 05:20 години ранку п'ятниці, 4 березня, на Запорізьку АЕС в Енергодарі, яку обстріляли російські окупанти, виїхали підрозділи ДСНС.

О 05:55 пожежу було локалізували на площі 2 тис. кв. загоряння виникло в навчально-тренувальному корпусі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив під час інформаційного марафону Єдині новини, що зараз і в місті, і на станції затишшя, бої не ведуться.

Як повідомляв Главред, міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив ядерну небезпеку на Запорізькій АЕС через обстріли російських окупантів.

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За його словами, є потрапляння в перший блок.

"Але крім шести блоків є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів. Якщо ці варвари будуть далі стріляти по станції - потрапляння в ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину або хвилину", - сказав Галущенко.

Обстріл Запорізької АЕС

3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону. Тривають запеклі бої.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, агресор хоче знищити весь світ, оскільки впритул обстріляв енергоблоки найбільшої в Європі атомної станції з танків, Градів, іншої важкої артилерії, прекрасно розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав Галущенко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде ситуація в 10 разів масштабніша за Чорнобиль.

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Глава Білого дому закликав Росію припинити військову діяльність в цьому районі.

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