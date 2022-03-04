Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували

Також припинилися бої в районі атомної електростанції.
Пожежники ліквідували вогонь в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомної електростанції.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
При цьому мер Енергодара повідомив, що наразі уже припинилися бої в районі атомної електростанції. До цього АЕС зазнавала обстрілів упродовж кількох годин поспіль.
Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС
Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і розпочати гасити пожежу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.
читайте такожЯдерна хмара накриє і РФ: якими можуть бути наслідки катастрофи на Запорізькій АЕСПізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. О 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів.
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