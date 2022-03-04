Мера Енергодара могли захопити окупанти: він оприлюднив відео із закликом не провокувати росіян

Мер Енергодара Дмитро Орлов/ Скрін з відео

Мер міста Енергодар у Запорізькій області, де розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов записав відеозвернення до громадян.

У відео він розповідає про нинішню ситуацію у місті, яке зараз перебуває під контролем окупантів. Зважаючи на риторику міського голови і заклики не провокувати російських військових, можна припустити, що мера міста могли захопити загарбники.

Орлов розповів, що серед мирного населення немає втрат в постраждалих, і що нібито в мирних людей якщо й стріляють, то тільки холостими набоями.

Також мер зазначив, що будинки енергодарців не обстрілювали.

"Закликаю не провокувати військових збройних сил Росії. На сьогодні наше завдання у ситуації, що склалася, забезпечити максимально спокійний та працездатний стан всіх інженерних мереж та комунальних підприємств", – повідомив Орлов.

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Він зазначив, що зараз в Енергодарі немає опалення, проте відновили водопостачання, хоч водопровід пошкоджений, та електропостачання.

"Зараз всі сили скеровуватимемо на те, щоб у місті було тепло", – додав Орлов.

При цьому в "Енергоатомі" також припускають, що мера могли захопити вороги.

"Є висока ймовірність, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з‘являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудівлі керівників ЗАЕС. Будьте пильними! Перевіряйте інформацію!", – йдеться у повідомленні на сторінці "Енергоатому" в Telegram.

Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС виникла через обстріл російськими окупантами. Загарбники змогли зайти в перший енергоблок АЕС. При цьому через триваючі обстріли пожежники довго не могли потрапити на електростанцію і розпочати гасити пожежу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення у зв’язку з обстрілами і пожежею на АЕС. Також він уже обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС із Мішелем, Шольцем, Байденом. Крім цього, Україна зв'язалася з МАГАТЕ.

Пізніше пожежників пустили на територію Запорізької АЕС, де виникло загоряння. О 05:55 пожежу локалізували на площі 2 тисяч квадратних метрів. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС ліквідували.

Повідомлялося, що ворог захопив майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції контролює стан енергоблоків і забезпечує їхню експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів.

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