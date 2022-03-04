Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС: всі подробиці

Бійці ЗСУ зараз намагаються відкинути ворога від станції.
Під час обстрілу Запорізької АЕС російськими окупантами під удар потрапили технічні будівлі, в тому числі їдальня.
Однак технічне оснащення і конструкція споруд повинні витримати. Вони дуже захищені.
Бійці ЗСУ зараз намагаються відкинути ворога від станції. Були зафіксовані кілька пожеж. З ними борються пожежники.
Окупанти потрапили в перший енергоблок АЕС, рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають.
Інформації про порушення радіаційного фону поки немає, про це в ефірі спільного марафону українських телеканалів повідомив представник прес-служби ЗАЕС Андрій Туз.
На АЕС зараз прибули всі - директора і головні інженери. І директор Ігор Мурашов вже повідомив, що наші сили не справляються з ворогом, несуть втрати. Ворог завдає потужних ударів.
"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більше Чорнобиля! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, встановити зону безпеки!",- написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Ще тиждень тому енергоблок був підключений до енергомережі. Кілька днів тому він був переведений в стан ремонту. Ядерне паливо, що знаходиться всередині реактора, ще не вивантажено.
"Якщо відбудеться руйнування герметичної оболонки, то вихід реактивних матеріалів буде реальним", - розповів Андрій Туз.
Довідка: Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розташована на березі Каховського водосховища поруч з містом Енергодар. Це найбільша в Європі і шоста в світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР "в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Супутники зафіксували аеродроми Білорусі, з яких здійснюються авіаудари по мирному населенню України
- У Росії масово блокують сайти українських ЗМІ
- Почалися проблеми: у російських окупантів закінчився запас ракет