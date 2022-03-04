Штурм і пожежа на Запорізькій АЕС: всі подробиці

Запорізька АЕС / скріншот

Під час обстрілу Запорізької АЕС російськими окупантами під удар потрапили технічні будівлі, в тому числі їдальня.

Однак технічне оснащення і конструкція споруд повинні витримати. Вони дуже захищені.

Бійці ЗСУ зараз намагаються відкинути ворога від станції. Були зафіксовані кілька пожеж. З ними борються пожежники.

Окупанти потрапили в перший енергоблок АЕС, рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають.

Інформації про порушення радіаційного фону поки немає, про це в ефірі спільного марафону українських телеканалів повідомив представник прес-служби ЗАЕС Андрій Туз.

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На АЕС зараз прибули всі - директора і головні інженери. І директор Ігор Мурашов вже повідомив, що наші сили не справляються з ворогом, несуть втрати. Ворог завдає потужних ударів.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більше Чорнобиля! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, встановити зону безпеки!",- написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ще тиждень тому енергоблок був підключений до енергомережі. Кілька днів тому він був переведений в стан ремонту. Ядерне паливо, що знаходиться всередині реактора, ще не вивантажено.

"Якщо відбудеться руйнування герметичної оболонки, то вихід реактивних матеріалів буде реальним", - розповів Андрій Туз.

Довідка: Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розташована на березі Каховського водосховища поруч з містом Енергодар. Це найбільша в Європі і шоста в світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн. кВт кожен.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР "в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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