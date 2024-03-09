П'яний 'апокаліпсис': пости Медведєва збігаються з датами поставок його вина - ЗМІ

Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Медведєв став виступати з одіозними заявами досить регулярно.

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Дмитро Медведєв насолоджується продукцією своїх виноградників / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/congerdesign

Публічні скандальні виступи і пости експрезидента Дмитра Медведєва, в яких він опускається до площадної лайки на адресу президента Володимира Зеленського та західних політиків, слідують після чергових поставок вина з його італійських виноградників.

Після початку повномасштабного вторгнення Медведєв став виступати з одіозними заявами досить регулярно. Не виключено, що це може бути якось пов'язано з тим фактом, що його легендарні виноградники не потрапили під санкції, і вино з Італії продовжує потрапляти в Росію партія за партією, пише The Insider.

Уточнюється, що з Медведєвим пов'язують тосканську виноробню Fattoria della Aiola. Раніше цей бізнес в Італії був записаний на кіпрський офшор Furcina LTD, що належить Іллі Єлісєєву - однокурсникові, довіреній особі та близькому другу Медведєва. Тепер структура володіння італійською фірмою Fattoria Dellа Aiola Societa Agricola A R.l. змінилася: замість одного кіпрського офшору з'явився інший, натомість частина акцій належить Єлісєєву безпосередньо.

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Після початку повномасштабної війни Медведєв продовжив отримувати вино з італійської виноробні. Згідно з даними ImportGenius, 17 червня 2022 року в Росію надійшло вино від Fattoria della Aiola. Буквально за два дні після надходження італійського вина Медведєв пише в Telegram пост, у якому прогнозує зникнення Євросоюзу і називає главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн "тіткою".

Наступна партія з італійської виноробні Медведєва прийшла в Росію через місяць, 18 липня. А за кілька днів після того, як пляшки перетнули кордон, він пише пост із перерахуванням "гріхів" Заходу, в якому використовує такі вирази, як "європейські дурники", "дідусь із деменцією" (про президента США, а не те, що ви могли подумати), "міські божевільні" (про керівництво ЄС).

Потім уже досить велику партію вина Fattoria della Aiola було ввезено в Росію 13 жовтня 2022 року. Лише через кілька днів після проходження вином митниці у Медведєва вже готовий новий пост про "бандерівських виродків".

У січні 2023 року "зразки" вина з виноробні Медведєва в Тоскані ввезла "МБ группа Импэкс". Через кілька днів після потрапляння напоїв на територію Росії Медведєв знову пише образи в Telegram.

Пов'язана з Медведєвим фірма "Рю де Вин" ввозить до Росії і зразки іншого італійського вина. Так, у липні 2023-го вона купила вино виробництва Vinicola Mediterranea. Наступного дня після поставки Медведєв пише: "Ядерний Апокаліпсис не тільки можливий, але ще й цілком імовірний".

/ theins.ru

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Раніше повідомлялося про те, що слова Еммануеля Макрона про "червоні лінії" розлютили Медведєва. Експрезиденту РФ дуже не сподобалася нова заява французького лідера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Медведєв істерить, бо не вдалося вбити Зеленського ракетою. Пособник російського диктатора почав доводити, нібито насправді окупанти не цілилися по Зеленському.

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