Кремль почав приховану підготовку резервістів для відправки в Україну - ISW

Віталій Кірсанов
11 листопада 2025, 18:24
Путін підписав закон, який дозволяє Росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури.
  • Формально резервісти мають діяти на території РФ
  • Мета Кремля - формування "активного резерву" для участі в боях проти України

Кремль розпочав примусові часткові резервні призови в рамках своєї ширшої ініціативи зі створення активного резерву, ймовірно, для використання в бойових діях в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначили, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури.

Формально резервісти мають діяти на території Росії, однак аналітики ISW вважають, що справжня мета Кремля - формування "активного резерву" для участі в бойових діях проти України.

В Інституті нагадали, що Кремль і раніше ігнорував договірні зобов'язання, які заважають його спроможності вести війну в Україні на власний розсуд, а Путін маніпулював законами, щоб як відкрито, так і приховано порушувати договірні угоди, не порушуючи закон безпосередньо.

"Російські чиновники помітно порушували контрактні угоди, оскільки Кремль змушував тих, хто підписав короткострокові військові контракти з терміном дії, служити протягом невизначеного терміну. ISW вважає, що Кремль використовує необхідність захисту критично важливої інфраструктури як привід для приховування ширших зусиль з підготовки резервістів до розгортання, зокрема в Україні", - ідеться у звіті.

Яка нова тактика мобілізації в Росії - думка експерта

Як писав Главред, Кремль фактично вводить цілорічну мобілізацію, перетворюючи строкову службу на прямий етап перед відправкою на фронт. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ухвалене в Росії рішення про безперервну мобілізацію, яке незабаром набуде чинності, з часом може зазнати певних коригувань.

"Так що, дійсно, Росія готується воювати (принаймні в Україні) великою кількістю людських ресурсів, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - резюмував він.

Посилення мобілізації в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії межа між частковою і загальною мобілізацією фактично стерта - Кремль може без офіційних оголошень продовжувати набір в армію. Про це заявив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор зіткнулася з низкою проблем, зокрема з труднощами у виконанні плану поповнення армії. За даними Головного управління розвідки МО України, найбільші проблеми з набором контрактників фіксують у бідних регіонах РФ, зокрема в Республіці Саха.

Незважаючи на відсутність офіційного оголошення мобілізації, Росія фактично проводить її під виглядом осіннього призову, зазначив представник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, новоприбулих строковиків протягом кількох місяців перевіряють, оформляють як контрактників і відправляють на фронт, що фактично є прихованою мобілізацією.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

