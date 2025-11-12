Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

Маріна Фурман
12 листопада 2025, 12:17
589
У ЦПД відреагували на появу нового роду військ в РФ.
Путин, армия рф
Путін створив новий рід військ у армії РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне:

  • У Росії сформували війська безпілотних систем
  • Ворог скопіював досвід України

У Росії офіційно створили новий рід військ - безпілотні системи. Відомо, що вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування. Про це повідомляють росЗМІ, з посиланням на заступника керівника нового роду військ, полковника Сергія Іштуганова.

За його словами, наразі призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи.

відео дня

"Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення", - заявив Іштуганов.

При цьому він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових.

Реакція України на появу нового роду військ в РФ

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підтвердив те, що у Росії офіційно створили новий рід військ.

Він розповів, що підготовку проводять у вишах Міністерства оборони РФ, у військово-навчальних центрах при цивільних університетах та в інших установах.

За словами Коваленка, росіяни скопіювали наші вдалі рішення.

"Саме ми створили роти ударних БПЛА, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж. Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК", - написав голова ЦПД.

Він додав, що важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. За його словами, такий підхід - це доволі погано.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії. Документ опублікований на порталі правових актів.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускав, що тепер на росіян очікує ще жорсткіша мобілізація.

Водночас Росія уникає відкритого оголошення мобілізації, фактично проводячи її приховано через осінній призов. Так, новоприбулих строковиків протягом кількох місяців переводять у контрактники й відправляють на фронт, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук називає прихованою мобілізацією.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Андрій Коваленко Мобілізація в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

12:17Світ
Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:55Фронт
Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

11:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Останні новини

12:49

З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

12:44

Гороскоп на завтра 13 листопада: Левам - сюрприз, Тельцям - маніпуляція

12:44

Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

12:40

Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

12:26

Щоб уникнути оточення: названо напрямок, з якого могли відійти ЗСУ

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
12:17

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

12:17

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

11:55

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:45

"Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів

Реклама
11:43

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

11:40

Провалили війну в Україні: в РФ визнали, що країна на межі катастрофи і розпаду

11:14

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідкиФото

10:49

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:48

Перестаньте говорити "приторний": названо реальні українські синоніми до словаВідео

10:47

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:44

Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

10:42

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

10:38

У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

10:36

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуруФото

10:04

Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

Реклама
09:53

Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

09:43

Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

09:15

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліноВідео

09:12

РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

04:45

"Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко виникла серйозна проблема

03:47

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердиктВідео

Реклама
03:18

Одна ложка - і буде "шапка" з квітів: найефективніша та найбюджетніша підгодівля для рослинВідео

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти