Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

У ЦПД відреагували на появу нового роду військ в РФ.

https://glavred.net/world/u-rossii-poyavilsya-novyy-tip-voysk-v-chem-ugroza-dlya-ukrainy-10714679.html Посилання скопійоване

Путін створив новий рід військ у армії РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне:

У Росії сформували війська безпілотних систем

Ворог скопіював досвід України

У Росії офіційно створили новий рід військ - безпілотні системи. Відомо, що вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування. Про це повідомляють росЗМІ, з посиланням на заступника керівника нового роду військ, полковника Сергія Іштуганова.

За його словами, наразі призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи.

відео дня

"Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БпС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців із забезпечення", - заявив Іштуганов.

При цьому він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових.

Реакція України на появу нового роду військ в РФ

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підтвердив те, що у Росії офіційно створили новий рід військ.

Він розповів, що підготовку проводять у вишах Міністерства оборони РФ, у військово-навчальних центрах при цивільних університетах та в інших установах.

За словами Коваленка, росіяни скопіювали наші вдалі рішення.

"Саме ми створили роти ударних БПЛА, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж. Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК", - написав голова ЦПД.

Він додав, що важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. За його словами, такий підхід - це доволі погано.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії. Документ опублікований на порталі правових актів.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припускав, що тепер на росіян очікує ще жорсткіша мобілізація.

Водночас Росія уникає відкритого оголошення мобілізації, фактично проводячи її приховано через осінній призов. Так, новоприбулих строковиків протягом кількох місяців переводять у контрактники й відправляють на фронт, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук називає прихованою мобілізацією.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред