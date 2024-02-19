Путіна ткнули носом, де правив його друг: один із лідерів ЄС чекає на Україну в НАТО

Не можна допустити, щоб країна НАТО воювала з країною-агресором Росією, інакше це може призвести до Третьої світової війни, вважає Антоніо Таяні.

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Путін і Росія отримали чітке послання щодо майбутнього України - МЗС Італії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Україна вступить до Євросоюзу і НАТО. Проте Київ може інтегруватися до колективного безпекового блоку Заходу лише після війни з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Мюнхенській конференції безпеки.

Як повідомляє Reuters, дипломат сказав, що свої слова він адресує Путіну.

"Меседж Росії дуже чіткий: Україна вступить до Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - додав Таяні. відео дня

При цьому він уточнив, що доки не завершена війна Росії проти України, зарано говорити про євроатлантичну інтеграцію Києва до Альянсу.

"Ми повинні бути дуже розсудливими й обережними, оскільки участь повноправного члена НАТО у військовому протистоянні з Росією може призвести до Третьої світової війни", - підкреслив Антоніо Таяні.

Нагадаємо, в Італії довгий час ключову посаду прем'єр-міністра обіймав Сільвіо Берлусконі. Він був прем'єром у різні періоди протягом 9 років та другом Володимира Путіна.

Україна в НАТО

Помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге раніше зробив припущення, згідно з яким Україну можуть не запросити в НАТО в липні 2024 року. На думку чиновника, Києву слід провести реформи, щоб вступити у блок.

У США розкрили плани Альянсу щодо України - представниця Штатів у НАТО Джуліанна Сміт зазначила, що Київ навряд чи запросять вступити до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року. Втім, союзники допомагатимуть Україні досягти стандартів блоку.

Україну не покличуть до НАТО 2024 року, сказав представник Державного департаменту США Даніел Сайзек. За його словами, зараз головне питання - забезпечення безпеки країни. Про вступ до колективного безпекового блоку Заходу можна буде говорити після завершення війни з РФ.

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