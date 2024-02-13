Вступ України до НАТО після саміту в липні: у США розкрили плани Альянсу

Країнам Північноатлантичного альянсу потрібно насамперед забезпечити перемогу України над агресором Росією на полі бою, вважає Джуліанна Сміт.

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НАТО навряд чи запросить Україну до Альянсу цього літа - посол США / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україну можуть не запросити вступити до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки у Північноатлантичному альянсі Джуліанна Сміт.

Як повідомляє Reuters, дипломат сказала про те, що очікувань щодо запрошення України до НАТО цього літа у неї немає.

"Що стосується саміту цього літа, то я не очікую, що Альянс надішле запрошення (Україні) на цьому етапі", - зазначила Сміт. відео дня

За її словами, після саміту у Вільнюсі, який відбувся минулого року, країни-союзники працювали над тим, щоб допомогти Україні реалізувати необхідні для наближення євроатлантичної інтеграції реформи.

"І ми продовжуємо приділяти першочергову увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою", - наголосила Джуліанна Сміт.

Вступ України до НАТО

Україну можуть не запросити до НАТО в липні 2024-го, припустив помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге. На його думку, Києву потрібно провести реформи, щоб вступити до колективного блоку безпеки Заходу.

США і Німеччина проти запрошення України до НАТО, написали журналісти в матеріалі Foreign Policy. Вони написали, що Вашингтон і Берлін чинять опір такому рішенню на неформальному рівні. Країни Східної Європи, навпаки, виступають за євроатлантичну інтеграцію Києва.

Президент США Джо Байден підтримує вступ України до НАТО, сказав представник Державного департаменту Меттью Міллер. За його словами, інформація, оприлюднена Foreign Policy, не відповідає реальному стану речей.

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