Україну не покличуть до НАТО у 2024 році - Держдеп США

На даний момент головним пріоритетом залишається надання допомоги для захисту України від російської агресії.

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Питання вступу України до НАТО вирішуватиметься після війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2024 році не варто очікувати, що Україні запропонують стати членом НАТО. Це питання буде обговорюватися вже після війни. Наразі головним пріоритетом є надання допомоги для гарантування безпеки країни, а не формальне запрошення до НАТО. Про це в коментарі Суспільному заявив представник Державного департаменту США Даніел Сайзек.

За його словами, цього року НАТО відзначає своє 75-річчя. Останнім часом помітно, що "Альянс зміцнюється", зокрема, за рахунок розширення складу завдяки вступу Фінляндії у квітні 2023 року та майбутньому вступу Швеції.

"Це означає, що насправді Альянс більший та сильніший за 75 років. Це теж важливе питання зв'язку між НАТО та Україною", - сказав Сайзек.

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Представник Держдепу наголосив, що у світі дедалі частіше виникають конфлікти, і викликів стає більше. Однак, попри розбіжності між членами НАТО, рішення про вступ України залишається одностайним.

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО одразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... Мабуть, після війни", - сказав Сайзек.

Чиновник Держдепу США висловив сподівання на продовження співпраці з Україною в рамках проведення необхідних реформ.

Вступ України до НАТО

Україну можуть не запросити вступити до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Північноатлантичному альянсі Джуліанна Сміт.

США і Німеччина проти запрошення України в НАТО, йдеться у матеріалі Foreign Policy. Зазначається, що Вашингтон і Берлін чинять опір такому рішенню на неформальному рівні. Країни Східної Європи, навпаки, виступають за євроатлантичну інтеграцію Києва.

Президент США Джо Байден підтримує вступ України до НАТО, сказав представник Державного департаменту Меттью Міллер. За його словами, інформація, оприлюднена Foreign Policy, не відповідає реальному стану речей.

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