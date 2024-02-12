'Лакеї Путіна': Байден жорстко відреагував на цинічну заяву Трампа щодо НАТО

Джо Байден на прикладі скандальних заяв Дональда Трампа пояснив, чому важливо підтримувати Україну в війні проти Росії.

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Байден відреагував на скандальну заяву Трампа щодо НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент США Джо Байден відреагував на скандальну заяву Дональда Трампа щодо союзників по НАТО, назвавши останнього "корисним лакеєм" Путіна. Про це він написав у своєму акаунті в X (колишній Twitter).

"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як ви бачите, Путін і його корисні лакеї поклали око на більші призи", - написав він.

Що відомо про скандальну заяву Трампа щодо НАТО

Під час свого президентства 45-й президент США Дональд Трамп активно намагався тиснути на союзників з НАТО. Він погрожував країнам-членам НАТО, що, якщо вони не виконуватимуть свої зобов'язання щодо внесків у рамках Альянсу, він буде заохочувати Росію до різних дій проти них.

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Про це він розповів під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні. Трамп також висловив свою позицію, що США не повинні захищати країни НАТО, якщо вони не вносять достатню кіількість внесків до Альянсу.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б заохочував їх (Росію - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти повинен платити за рахунками", - уточнив Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, потенційний кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, закликав Сенат утриматися від голосування за надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вважаючи, що Сполучені Штати мають позичати гроші, а не виділяти їх безповоротно.

Екс-президент США висловив намір "дуже швидко" завершити війну в Україні у разі повернення до влади, зазначивши, що має "чудові відносини" як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп також висловив пропозицію, щоб Україна "віддала російськомовні області" Росії в обмін на мир.

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