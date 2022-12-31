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Для Путіна 2022-й став роком ганьби і провалів – Newsweek

31 грудня 2022, 12:53
Від диктатора РФ через війну відвернулося багато союзників, а російська еліта розкололася і поділилася на два табори.
Для Путіна 2022-й став роком ганьби і провалів – Newsweek
Для Путіна 2022 рік закінчується втратами і провалами/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін закінчує 2022 рік не так, як він очікував. Його плани обернулися невдачами, багато союзників відвернулися від нього, а частина оточення "гострить зуби", тому що незадоволена перебігом війни.

Розрив із союзниками виник через те, що все більше людей у Росії ставлять під сумнів війну проти України. Про це пише Newsweek.

Один із прикладів провалу Путіна – саміт Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) наприкінці листопада, де зібралися представники шести колишніх радянських республік. Прем'єрміністр приймаючої країни Вірменії Нікол Пашинян відкрито відмовився підписати декларацію саміту, а під час групового фото навіть відійшов від Путіна.

Ще одним підтвердженням того, як погано для російського диктатора розвиваються події, є той факт, що він вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференцію наприкінці року. Це потягнуло за собою припущення, що Путін не хоче відповідати на питання щодо війни проти України.

Видання зазначає, що Путін зараз "здається більш ізольованим, ніж будь-коли". Частина представників російської еліти незадоволені тим, як триває війна. Говорять, що еліта поділилася на два табори: тих, хто підтримує війну проти України, і тих, хто хоче завершення Путіним цієї війни.

Диктатора РФ все ще підтримують Білорусь та Іран, проте інші традиційні союзники, які співпрацювали з РФ, активно говорять про невдоволення війною.

У виданні нагадали, що прем'єрміністр Індії Нарендра Моді написав статтю для російської газети "Коммерсантъ", у якій закликає до припинення воєн і критикує бойові дії "територію чи ресурси". Побоювання щодо війни висловлював також лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Раніше керівник відділу аналізу РФ у службі військової розвідки Данії (FE) висловив думку, що на рішення російського диктатора Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України могли вплинути побічні ефекти від його гормонального лікування. Через ліки у президента Росії могла розвинутися манія величі.

Нагадаємо, російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами у найближчі дні, намагаючись таким чином зіпсувати свята і підірвати моральних дух українців. Про це повідомила розвідка Великої Британії.

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