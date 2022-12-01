Путін потрапив у конфуз в його резиденції/ kremlin.ru

Про проблеми зі здоров’ям російського диктатора Володимира Путіна усі говорять уже давно. Хоч у Кремлі не розголошують діагнозу Путіна, але багато експертів сходяться на думці про те, що у нього онкологія органів шлунково-кишкового тракту.

Цілком можливо, що саме через проблеми зі здоров’ям з диктатором РФ час від час відбуваються дивні конфузи. Про черговий такий випадок розповідається у Telegram-каналі Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, котрий брав участь у великій кількості "спецоперацій" Кремля і має інсайдерську інформацію.

Зазначається, що конфуз трапився одного дня після проведення Путіним кількох зустрічей, на яких йому розповіли про погані справи на фронті та в економіці РФ. Коли диктатор ввечері після цих зустрічей повернувся у свою резиденцію, він впав на п’яту точку на сходах.

"Спускаючись сходами Путін оступившись впав на п'яту точку, після чого завалившись на бік сповз на пару сходинок нижче. Інцидент стався на очах у співробітників особистої охорони президента, які швидко зреагувавши поспішили до Путіна на допомогу", – розповідається у Telegram-каналі.

Три співробітники охорони довели Путіна до дивана, після чого викликали медиків, які чергують у резиденції.

Медики прибігли за кілька хвилин. Але перед тим, як оглянути Путіна, їм довелося відвести його у ванну.

"Путін страждає на онкологію органів шлунково-кишкового тракту, внаслідок чого і так зазнає серйозних проблем із травленням, а в результаті падіння, як виявилося основний удар прийшовся в зону куприка, що, ймовірно, завдав різкого болю, спровокувавши мимовільну дефекацію. Якщо раніше Путін носив спеціальну непромокальну білизну з поглинаючим ефектом, то останнім часом він нехтує цими запобіжними заходами", – пише автор публікації.

Медики допомогли російському диктатору привести себе до ладу, після чого оглянули його. Й нього діагностували забій куприка та м'яких тканин. Ближче до ночі самопочуття Путіна було стабільним, він може самостійно пересуватися, лише скаржиться на біль у зоні куприка в положенні сидячи. На ніч у той день йому довелося пити знеболювальне.

При цьому зазначається, що через інцидент навіть збираються провести ціле розслідування, щоб зрозуміти, чому ж президент впав. Адже Путін постійно ходить у спеціальному взутті, яке має антиковзне покриття.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначав, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати наш народ. Проте найслабшим місцем українців є самі українці, тому єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки.

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.

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