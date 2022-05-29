Путін вже помер, а в Кремлі використовують його двійників - британські таблоїди

Володимир Путін / ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помер, а верхівка Кремля замовчує цю інформацію від суспільства, активно використовуючи для публічних виступів його двійників. Про це пише британське Бульварне видання-таблоїд Daily Star з посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6.

За словами інсайдерів, оприлюднення даних про смерть Володимира Путіна може призвести до перевороту всередині країни і небажання російських військовослужбовців продовжувати повномасштабну військову агресію в Україні.

"Є ймовірність, що він вже мертвий. Це неможливо точно знати. Путін використовував двійників у минулому, коли були проблеми зі здоров'ям, і Кремль міг робити це зараз. Справжній страх (путінського оточення— Главред) полягає в тому, що, як тільки буде оголошено про його смерть — в Кремлі може статися переворот, а російські генерали захочуть вивести війська з України", - розповідають Британські розвідники.

Інший британський таблоїд видання The Mirror, у свою чергу, стверджує, що у російського лідера діагностували важку форму онкології. Співрозмовники журналістів з ФСБ розповідають, що після підтвердження діагнозу медики зробили прогноз — Путіну залишилося жити не більше двох-трьох років.

За словами силовиків, російський диктатор останнім часом страждає від вкрай сильних головних болів і у нього неконтрольований тремор (тремтіння) рук. Перед зверненням до народу або виступу на телебачення, як стверджують джерела в Кремлі, Володимиру Путіну готують промову з написаним великими літерами текстом.

"Букви настільки великі, що на кожній сторінці може поміститися всього пара пропозицій. Його зір серйозно погіршується (на тлі хвороби — Главред) ",- додав інсайдер з ФСБ.

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Нагадаємо, раніше відомий російський опозиційно налаштований репортер і публіцист Олександр Невзоров вважає, що у диктатора РФ Володимира Путіна напевно є двійники.

"Це двійники, які двійниками виглядають на відстані 100-150 метрів, для якихось офіційних заходів, коли нікого поруч не виявиться",-сказав публіцист.

Незворов пояснив, що двійників не приваблюють для серйозних зустрічей зі світовими лідерами, інтерв'ю або відеозвернень. Інакше різницю відразу помітять.

"Це не ті люди, які можуть замінити його в розмові, інтерв'ю, на зустрічах. Ні, це, скажімо так, бутафорські фігури непридатні для близького розглядання", – додав він.

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