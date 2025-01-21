'Ми розсердимося': Орбан погрожує Україні 'відсіччю' через припинення транзиту газу

Що сказав Орбан:
Дії Києва нібито є "агресивними та ворожими" і загрожують енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини
Будапешт готовий "дати відсіч", якщо розсердитьсявідео дня
Вступу України до ЄС нібито зашкодить угорській економіці
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан невдоволений рішенням України припинити транзит російського газу. Дії Києва нібито є "агресивними та ворожими", тому Будапешт може "дати відсіч". Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Братислави у вівторок, 21 січня, пише Index.
Орбан стверджує, що Україна не лише оголосила про припинення транзиту, але й нібито уникає переговорів із цього питання. Він вважає, що такі дії становлять загрозу для енергетичної безпеки Угорщини, Словаччини та всього регіону.
"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", - нафантазував Орбан.
Прем'єр Угорщини вважає, що нинішній підхід України до відносин із країнами Центральної Європи нібито є неприйнятним.
Він також вкотре висловився проти швидкого вступу України до ЄС, бо це "розорить угорську економіку". Крім цього, вступ України до НАТО, на думку Орбана, може призвести до прямого зіткнення Альянсу з Росією.
Заяви Орбана і Фіцо на тлі зупинки транзиту газу з РФ - головне
Як повідомляв Главред, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не існує без західних грошей, а її вступ до ЄС загрожує економіці Європи. Він також виступив за скасування санкцій проти Росії, заявивши, що це дозволить відновити відносини з Москвою.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обурений рішенням України припинити транзит російського газу. Він назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом", але покликав його на зустріч поблизу українсько-словацького кордону.
Президент Зеленський натомість погодився прийняти Фіцо в Києві 17 січня. Фіцо на зустріч у Києві не прибув, але приїхала делегація словацьких опозиційних політиків. Їхньою метою було відновлення діалогу, який зіпсував прем'єр-міністр Словаччини.
Незабаром Фіцо знову запропонував президенту України зустрітися 21 січня у Давосі, але відповіді з Києва не отримав. Він вкотре заявив, що рішення України припинити транзит завдає "значної шкоди" Словаччині та ЄС і пригрозив заходами у відповідь.
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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
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