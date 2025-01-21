Небезпечні 'дзвіночки' для Путіна: між Китаєм і Росією пробігла чорна кішка

Накопичених розбіжностей між Китаєм і Росією дуже багато.

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Як РФ і Китай приховуватимуть свої розбіжності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Про що мова:

Співпраця РФ і Китаю — це стратегія проти США

Що станеться, коли інтереси Росії та Китаю перестануть збігатися

Росія та Китай демонструють зближення позицій, поки їхні національні інтереси збігаються. Однак, коли основа для спільних дій зникне, відносини між країнами можуть змінитися, вважає Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" та експерт Української асоціації китаєзнавців.

Єфремов підкреслив, що на даний момент співпраця між Росією та Китаєм значною мірою базується на їхньому спільному протистоянні зі Сполученими Штатами. Однак, якщо спільний інтерес зникне, це може призвести до охолодження відносин.

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"Але коли економічні інтереси країн не збігаються, коли для китайських компаній виникають ризики ведення бізнесу з Російською Федерацією, коли існують ризики того, що відкриті кордони спровокують значну міграцію росіян із РФ на територію Китаю, це суперечитиме національним інтересам цієї країни. І, звичайно ж, Китай віддаватиме пріоритет своїм національним інтересам", — пояснив Єфремов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Також експерт зазначив, що в майбутньому інформація про відносини РФ і Китаю може стати менш публічною, щоб приховати потенційні розбіжності та уникати акцентування на невирішених проблемах між країнами.

"На мій погляд, накопичених розбіжностей між Китаєм і Росією дуже багато. Поки що лідерам обох країн у зв’язку зі специфічною ситуацією, в якій кожна країна виявилася, хоча ці ситуації несхожі одна на одну, вигідно демонструвати дружбу і підкреслювати, скажімо, позитивні аспекти двосторонніх відносин. Тому ми бачимо ці дзвінки, ці часті візити, слова взаємної підтримки тощо. Але як тільки ця підстава для їхніх позитивних взаємин зникне або зміниться, вони дуже скоро зміщуватимуть фокус своєї риторики до якихось гостріших проблем, властивих їхнім двостороннім відносинам", — висловив думку експерт.

Новини Китаю - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Заході вважають, що Китай за крок від готовності напасти на Тайвань.

Річ у тім, що Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань. Вони мають незвично довгі автомобільні мости, що тягнуться від їхніх носів.

Про те, що Китай може почати велику війну, каже і голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. На його думку, Пекін може об'єднатися з РФ і КНДР.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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