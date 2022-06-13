Доля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські землі

В України немає іншого вибору, окрім повернення своїх територій - Зеленський / колаж фото ОП, Reuters

Україна у війні з Росією веде боротьбу з абсолютним злом, у держави немає іншого вибору, крім звільнення своїх територій. Незважаючи на всі складнощі, українські війська утримують стратегічну ініціативу на фронті. Україна повернеться до усіх своїх міст, включаючи Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Енергодар. Доля української держави - повертати і зміцнювати. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення у понеділок, 13 червня, він сказав про те, що в України немає іншого вибору, крім повернення своїх територій.

читайте такожВійська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі та прагнуть взяти Сєвєродонецьк – Генштаб"Ми маємо справу з абсолютним злом. І у нас немає іншого вибору, окрім як йти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча наразі ширина фронту - вже більше двох з половиною тисяч кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива - все ж за нами", - сказав глава держави.

Також він додав, що крім деокупації територій, однією з головних цілей української держави також є відновлення зруйнованих міст.

"Ми прийдемо до усіх наших міст - Херсона, Мелітополя, Маріуполя, Енергодара, ми прийдемо в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора... ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Тому що це - Україна. І це на нашу долю випало повертати і зміцнювати", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зазначимо, у своєму зверненні Зеленський фактично відповів главі Кремля Путіну, який раніше порівняв себе, мовляв, з царем Петром I, і сказав, що на долю Росії, мовляв, "теж випало повертати і зміцнювати".

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав про те, що сили оборони України не можуть перейти до контрнаступу. Українським військам не вистачає військової техніки. Окупаційна армія Росії має перевагу в цьому аспекті, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що для переходу ЗСУ в контрнаступ потрібно багато озброєнь. За його словами, це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойові літаки, танки і тисячі безпілотників.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід посилити постачання зброї Україні. Дипломат сказав, що у армії РФ на Донбасі тотальна перевага в артилерії. У такій ситуації ЗСУ стикаються зі складнощами в протистоянні окупаційним військам, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної операції.

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