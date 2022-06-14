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Поразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад Путіна

14 червня 2022, 19:30

Війна з Росією - великий виклик, але Україна має намір відновити свою територіальну цілісність, сказав Володимир Зеленський.

Путін Україна
Путіну буде мало України і він піде на Захід - Зеленський / Колаж Reuters

Якщо РФ вдасться здійснити захоплення України, вона піде вже на Захід. Українська держава показала Москві свою силу, відтепер свою міць повинен продемонструвати і західний світ. Війна повинна закінчитися повагою до народу і суверенітету країни. Україна розглядає війну з Росією в якості великого виклику, однак ставить перед собою завдання відновлення територіальної цілісності. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю журналістам з Данії у вівторок, 14 червня, він розповів про те, що якщо Росії вдасться окупувати Україну військовим шляхом, загарбники підуть далі на Захід. Москві буде мало української держави - вона прагне до максимального посилення впливу на арені світової політики.

"Вони (РФ) хочуть бути максимально впливовими на геополітичній карті світу. І тому їм мало України. За декілька днів вони хотіли окупувати всю Україну, вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які менші за розміром і які були у СРСР або які мали вплив з боку армії СРСР (там, де ця армія стояла), що буде далі. Що потрібно постійно рахуватися з РФ", - вважає Зеленський.

За його словами, Київ вже показав агресору свою силу, відтепер західний світ, у свою чергу, повинен продемонструвати міць.

"Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це був для них потужний початок. Але ми показали свою силу. І наразі дуже важливо, щоб цю силу разом з нами показували наші західні партнери", - сказав гарант.

Україна має намір відновити свою територіальну цілісність

Президент Зеленський сказав, що війна Росії проти України повинна завершитися повагою до українського народу і державного суверенітету. Українці запрошують гостей на свою землю, однак у них не повинно бути зброї.

"Війна може закінчитися, коли ми - українці - і тільки ми будемо на нашій землі. Звичайно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості і без зброї. Це точно. Тому ця війна повинна закінчитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашої сучасності і майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету", - каже глава держави.читайте такожДоля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські землі

Також він додав, що на Україну очікує відновлення територіальної цілісності.

"Я розумію, що не все відразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як кажуть, за потужністю в світі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що армія України не може перейти у контрнаступ. В українських військ немає достатньої кількості військової техніки. Окупанти РФ мають перевагу в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для переходу до контрнаступальної операції потрібно багато зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойові літаки, танки і тисячі безпілотників.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Заходу слід посилити постачання озброєнь Києву. У Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. У такій обстановці ЗСУ буде складно стримувати наступ РФ, не кажучи вже про перехід до масштабної контратаки на фронті.

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Володимир Зеленський війська Росії війна Росії та України
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