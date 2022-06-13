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Сталін завербував французьку еліту: Піонтковський пояснив, чому Макрон підіграє Путіну

13 червня 2022, 08:58

Після Другої світової війни Франція з радістю зайняла місце посередника між Заходом і Кремлем. Німеччина також комфортно почувалася, обслуговуючи Росію.

Макрон, Путін
Макрон говорив про необхідність "врятувати Путіну обличчя" / Фото Reuters

Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Німеччина і Франція бояться перемоги України у війні з Росією, оскільки в цьому випадку вони втратять своє привілейоване становище в нинішній міжнародній системі.

Як зазначив Піонтковський в ефірі Фейгін Live, після кожної світової війни нову систему будує держава-переможець.

"У нашому випадку це будуть Сполучені Штати, Велика Британія, Україна. Франція та Німеччина втрачають своє комфортне місце в системі, яке вони займають останні 70 років з часу Другої світової війни", – пояснив публіцист.

Він також зазначив, що був вражений інтенсивністю мережі путінських "стигматизантів" на Заході. Піонтковський нагадав, що до 9 травня позиція по відношенню до Володимира Путіна була однозначною – Європа і США підтримували Україну і хотіли послабити Росію. Однак саме 9 травня послужило поштовхом до величезної хвилі суперечливих заяв. Тон ставлення до Росії "задав" президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про необхідність "врятувати Путіну обличчя".

"Це було підхоплено десятками політиків, публіцистів по обидві сторони океану", - сказав Піонтковський.

Публіцист вважає, що Йосип Сталін, зарахувавши Францію до переможців у Другій світовій війні, завербував фактично всю французьку еліту, починаючи з Шарля де Голля. З того часу еліта Франції з радістю зайняла місце посередника між Заходом і Кремлем. За словами Піонтковського, Франція і Німеччина комфортно почувалися, обслуговуючи Росію.

читайте також"Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик МакронаЗокрема, політолог згадав, як президент Франції Ніколя Саркозі після нападу Росії на Грузію побіг з "папірцем миру". У 2014-2015 роках з такими ж папірцями до Києва приїжджали Франсуа Олланд і Ангела Меркель.

"Зараз такі лаври хоче отримати Еммануель Макрон з "італійським планом". Тобто фіксувати захоплення Москви. А другий пункт звучить так, що Росія та Україна починають двосторонні переговори про спірні території", - заявив Піонтковський.

Як повідомляв Главред, 19 травня Італія подала в ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти - припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України в ЄС без інтеграції в НАТО й поява нового договору про мир і безпеку в Європі.

4 червня CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що представники США, Європи та Великої Британії обговорюють план завершення війни в Україні. Однак Київ у таких консультаціях не бере участі. Журналісти уточнили, що це діалог про те, які б моделі міг запропонувати Захід Україні для завершення війни.

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