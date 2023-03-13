Наступ Росії підходить до кульмінації: капітан ВМСУ розповів, коли "здуються" окупанти

Агресор Росія застосувала практично всі свої боєздатні підрозділи в Україні, наступ згасає, вважає капітан 1-го рангу запасу ВМСУ Андрій Риженко.

Кульмінація наступу військ Росії очікується вже за декілька тижнів - експерт / Колаж Главред, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія під час свого наступу на Україну застосувала практично всі свої резерви і боєздатні підрозділи. Кульмінація наступальних дій загарбників настане вже за декілька тижнів. Темпи атак згасають, росіяни несуть великі втрати. Про це заявив колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на території України знаходяться вже 360 тисяч російських військ. Москва продовжує наступати.

"Росія проводить дуже активні наступальні дії на ділянці від Вугледара до Куп'янська. Атаки тривають 1,5 місяця на ділянці фронту, яка сягає приблизно 200 кілометрів. Наразі на території України перебувають 360 тисяч російських військових. Це вдвічі більше, ніж було минулого року. Згідно з оцінками світових розвідок, на 16,7% українських земель знаходяться 90-97% підрозділів Росії. До цього угруповання підключені сили чотирьох військових округів – Західного, Південного, Центрального та Східного", - сказав Риженко.

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Втім, як зазначив експерт, окупанти вже застосували практично всі свої боєздатні сили і резерви в Україні, але не змогли добитися суттєвого просування.

"На мою думку, темпи проведення наступальної операції Росії згасають. Противник намагається посилити свої позиції і частіше використовує тактичну авіацію, але безуспішно. Враховуючи те, що росіяни на війні несуть дуже великі втрати, а ситуація в економіці погіршується, загальна картина складається не на користь Росії. Це визнають навіть їхні експерти", - пояснив ситуацію Риженко.

Також він додав, що пік наступу військ РФ очікується вже за декілька тижнів. Україні треба протриматися цей час, щоб потім перейти до контрнаступу.

"Я думаю, що пік наступу військ Росії - це питання декількох тижнів. Треба вистояти кілька тижнів і вже після цього будуть відбуватися певні події", - підкреслив Андрій Риженко.

Контрнаступ армії України

Радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров раніше заявив, що сили оборони України перейдуть у контрнаступ після того як отримають важку бронетехніку від Заходу. Також потрібно вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що армія України піде в контрнаступ вже за 2 місяці. Чиновник також підкреслив потребу ЗСУ в озброєннях і боєприпасах.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що на Луганщині ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції вже за 2-3 тижні. За його словами, у цей час українським військам вдасться зібрати потрібні резерви.

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Війна Росії проти України: