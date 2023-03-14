У Кремлі сприймають Пригожина як загрозу для Путіна через "президентські амбіції" – ISW

У той же час Рамзан Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна, а російський диктатор хоче натиснути на лідера Чечні.

У Кремлі сприймають Пригожина як загрозу для Путіна/ сайт Кремля, соцмережі

У Кремлі насторожилися через заяви власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який критикує Міноборони РФ та висловився про свої "президентські амбіції". У верхівці влади країни-агресорки Росії вважають, що така поведінка Пригожина може загрожувати режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Експерти звернули увагу на звинувачення, які висунув власнику ПВК "Вагнера" член пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай", російський політолог Олексій Мухін. Він звинуватив Пригожина у тому, що той має політичні цілі у Росії, які ставлять під загрозу сили його найманців у Бахмуті.

Таким чином Мухін прокоментував саркастичну заяву Пригожина, що той нібито збирається балотуватися у президенти України під час виборів 2024 року. Російський політолог заявив у своєму Telegram-каналі, що росіяни почали інтерпретувати цю заяву як оголошення, що Пригожин балотуватиметься у на виборах у президенти РФ, які теж проходитимуть у 2024 році. Після цього Мухін поставив Пригожину риторичне запитання, чи повідомив той про свої амбіції Путіну.

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Крім цього, наближений до Кремля російський політолог покритикував відсутність успіхів вагнерівців на фронті. Він звинуватив Пригожина у тому, що той не визнає підтримку з боку звичайних російських сил, що відштовхнуло його від інших "польових командирів" і "поставило бійців "Вагнера" під загрозу оточення під час очікуваної української контратаки".

Також він звинуватив власника ПВК "Вагнера" у тому, що він шукає цапів-відбувайлів, яких хоче звинуватити у великих втратах серед вагнерівців під час наступу на Бахмут.

Аналітики ISW зазначають, що такий напад Мухіна на Пригожина лише підтверджує попередні припущення про те, що російське Міноборони може навмисно використовувати вагнерівців у Бахмуті, частково для того, щоб підірвати політичні устремління Пригожина.

Експерти також звертають увагу, що такі заяви Мухіна можуть показувати ймовірне ставлення Кремля до неоднозначних заяв Пригожина. Так, Кремль може сприймати власника ПВК "Вагнера" як "загрозу путінському режиму".

Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна

У той же час лідер Чечні Рамзан Кадиров почав побоюватися, що він може втрати прихильність диктатора РФ Путіна, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Вони звернули увагу, що під час зустрічі з Путіним 13 березня для обговорення соціально-економічних досягнень Чечні у 2022 році Кадиров помітно нервував. За словами експертів, це може вказувати на те, що він намагався представити у якомога кращому і позитивному світлі Чечню, себе і свої війська російському диктатору.

Аналітики звернули увагу, що бойовики Кадирова наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні, тому Кадиров може побоюватися, що він може втратити прихильність Путіна, адже він не може продемонструвати майже ніякі здобутки чеченців.

При цьому Путін у свою чергу може сподіватися змусити Кадирова збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях через великі втрати серед російських військових та вагнерівців.

Пригожин розмріявся про участь у президентських виборах в Україні

Раніше Пригожин заявив, нібито у 2024 році планує балотуватися у президенти України. "Кухар Путіна" заявив, що він має намір конкурувати з українським лідером Володимиром Зеленським та екс-президентом України Петром Порошенком.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов різко відповів Пригожину на такі його "політичні амбіції". Він наголосив, що "плани стати президентом України" виглядають дивно як для людини, у якої повинен бути мозок. Де глава української держави, а де окупанти. Навіть гіпотетична "участь" Пригожина в президентських перегонах неможлива, заявив Данілов.

Раніше в ISW зазначали, що Путін використовує великі втрати ПВК "Вагнер" під Бахмутом, звіти про поганий моральний стан і військові злочини, щоб відвернути увагу населення РФ від подібних або, можливо, гірших проблем в російських збройних силах.

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