У Кремлі почалася боротьба "еліт", Путін втратив контроль над пропагандою - ISW

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін поступився інформаційним простором в країні різним нібито "незалежним" фігурам, відзначили американські аналітики.

Путін не може повернути контроль над пропагандою в Росії - ISW / Колаж скріншот YouTube

У Кремлі почалося протистояння між головними дійовими особами в оточенні російського директора Володимира Путіна. Сам керівник країни-окупанта Росії змушений був поступитися інформаційним простором різним, мовляв, "незалежним" фігурам. Тепер він не може відновити контроль над державною пропагандою. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що заява представниці МЗС агресора Росії Марії Захарової, в якій вона поскаржилася на нездатність Кремля "повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога Радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між невизначеними "елітами", свідчить про втрату контролю владою над інформаційним простором країни.

Згідно з оцінками аналітиків, слова Захарової - сигнал, що свідчить про боротьбу між ключовими дійовими особами найближчого оточення Путіна в Кремлі.

відео дня

На думку фахівців, Путін фактично втратив контроль над державною машиною пропаганди, поступившись ним різним "незалежним фігурам".

Також в Інституті вивчення війни підкреслили, що Володимир Путін, очевидно, не може вжити рішучих заходів, які дозволили б йому повернути контроль над пропагандою.

Раніше один з політологів Кремля, російський пропагандист Сергій Марков сказав, що війна Росії проти України провалилася. Він назвав ЗСУ дуже сильною армією і закликав забути про плани щодо окупації Києва, який, мовляв, "доведеться брати 25 років".

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Путін не збирається виводити війська з України і має намір "знищити" державу. Глава Кремля не прагне вести реальні перемовини з Києвом.

Війна Росії проти України: