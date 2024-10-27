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У Києві лунають вибухи: Україна під атакою Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2024, 23:19
1389
Російські окупанти запустили ударні безпілотники з півдня та півночі.
У Києві лунають вибухи: Україна під атакою Шахедів
РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ворог здійснив запуск "Шахедів" з півдня та півночі. Багато дронів залітали через Сумську область. Через це "Шахеди" було чутно навіть у Сумах.

Дивіться відео про атаку "Шахедів":

атака беспилотников
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Відомо, що ворожі безпілотники атакували Сумську, Чернігівську, Київську, Полтавську, Харківську, Черкаську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку та Дніпропетровську області.

відео дня

У цих регіонах було чути роботу ППО.

атака беспилотников
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Вибухи у Києві

Ударні безпілотники типу "Шахед" долетіли до Києва. Місцеві жителі чули вибухи. За попередніми даними, це була робота сил ППО.

атака беспилотников
РФ атакувала Україну Шахедами / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

У Києві лунають вибухи: Україна під атакою Шахедів
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Атака на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ завдала цинічного удару по енергооб'єкту. Ворог завдав авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

У Києві вночі також лунали вибухи. Як розповів начальник КМВА Сергій Попко, сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника.

Пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.

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