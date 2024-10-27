У Києві лунають вибухи: Україна під атакою Шахедів

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що ворог здійснив запуск "Шахедів" з півдня та півночі. Багато дронів залітали через Сумську область. Через це "Шахеди" було чутно навіть у Сумах.
Дивіться відео про атаку "Шахедів":
Відомо, що ворожі безпілотники атакували Сумську, Чернігівську, Київську, Полтавську, Харківську, Черкаську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку та Дніпропетровську області.
У цих регіонах було чути роботу ППО.
Вибухи у Києві
Ударні безпілотники типу "Шахед" долетіли до Києва. Місцеві жителі чули вибухи. За попередніми даними, це була робота сил ППО.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Атака на Україну - що відомо
Як повідомляв Главред, РФ завдала цинічного удару по енергооб'єкту. Ворог завдав авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
У Києві вночі також лунали вибухи. Як розповів начальник КМВА Сергій Попко, сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника.
Пізно ввечері 26 жовтня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряну тривогу у Київській області оголосили приблизно о 22:29. Вже за півгодини, близько 23:00, сирени почули і в самій столиці.
Інші новини:
- Наступ на Дніпро: готуватися до оборони потрібно вже зараз - Жорін
- Набивають КамАЗи і везуть на фронт: як РФ приховує переміщення корейців - ГУР
- Ворог вклинився в оборону ЗСУ, що відбувається на півдні - Сили оборони
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред