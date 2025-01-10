Путін пообіцяв доставити російський газ Словаччині: Фіцо заявив про гарантії

Частину газу можуть постачати через Західну Європу, вважає Роберт Фіцо.

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Путін пообіцяв якимось чином доставити газ Словаччині / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези Фіцо:

Європа зазнала багатомільярдних збитків через зростання цін на газ

Путін дав гарантії на постачання газу Словаччині

Частину газу можуть постачати через Західну Європу

Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо повідомив, що Володимир Путін пообіцяв Словаччині, що російський "Газпром" знайде альтернативні шляхи поставок законтрактованого газу до Словаччини після завершення транзиту через Україну.

Фіцо зустрівся із Путіним у Москві 22 грудня перед закінченням транзитного контракту Росії та України. Нині Фіцо погрожує Києву припиненням поставок електроенергії, оскільки Словаччина хотіла продовжити отримувати російський газ через Україну і отримувати гроші від Москви за подальший транзит до Європи, йдеться у матеріалі Reuters.

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"Я говорив із Путіним про контракт між нами і "Газпромом", у якому йдеться про те, що вони повинні якимось чином постачати нам газ. Ми можемо щось отримувати південним потоком, але поки у нас є сховища, словацьке споживання забезпечено", - заявив Фіцо парламентському комітету.

Що відомо про газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Фіцо заявив, що Путін гарантував, що Росія виконає свої зобов'язання, хоча пропускна спроможність трубопроводу "Турецький потік" і з'єднувального маршруту, яким російський газ надходить через Туреччину в Європу, обмежена.

"Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання", - сказав Фіцо.

Частину газу можуть постачати через Західну Європу, сказав Фіцо, маючи на увазі трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи.

Фіцо також стверджує, що Європа зазнала багатомільярдних збитків через зростання цін на газ, спричиненого відсутністю близько 13,5 млрд кубометрів газу, що проходив через Україну торік, включно з близько 3 млрд кубометрів для споживання Словаччиною.

Фіцо заявив, що угода про продовження поставок через Україну була близькою. Планувалася схема зі зміною власника російського газу до його надходження в Україну в рамках угоди за участю Азербайджану або словацького імпортера газу SPP. Однак президент України Володимир Зеленський на грудневому саміті ЄС нібито відхилив можливість продовження будь-яких поставок газу через Україну, розповів словацький прем'єр.

Транзит російського газу - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що з 1 січня Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію до країн Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше залежать від постачання газу РФ.

Стало відомо, чому насправді Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ. Михайло Гончар розповів, що обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу. Вони прагнуть зберегти український транзитний маршрут імпорту російського природного газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати у майбутньому, на відміну від Російської Федерації. Прем'єр також наголосив, що у 2025 році політика його уряду буде незмінною.

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