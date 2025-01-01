Постраждає ЄС: Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну

Словацький прем'єр вважає, що наслідки від зупинення транзиту відчує не Росія, а саме Євросоюз.

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У Словаччині переконані, що рішення України матиме негативні наслідки для ЄС / Колаж: Главред, фото: Укртрансгаз, скрін з відео

Що сказав Фіцо:

Після зупинки транзиту російського газу страждатиме ЄС

На Росії рішення України ніяк не позначиться

Словаччина не втручатиметься у внутрішні справи інших країн

1 грудня 2025 року Україна остаточно зупинила транзит газу країни-агресорки Росії через власну територію, що викликало обурення у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

У відеозверненні на Facebook він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати у майбутньому, на відміну від Російської Федерації.

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Фіцо провів аналогію, згідно з якою у світовій політиці не грає ролі, чи "слони люблять один одного, чи б'ються, завжди страждає трава". Словаччині ж він такої "трави", яку спостерігає Братислава після рішення України про припинення транзиту газу, не бажає.

Прем'єр Словаччини також наголосив, що у новому році політика його уряду буде незмінною - двоколійна підтримка продовжуватиметься, як і орієнтація на усі сторони світу з повагою до міжнародного права і невтручанням у справи інших.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Зупинення транзиту російського газу через Україну

Нагадаємо, Главред писав, що Роберт Фіцо погрожував припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ до Центральної Європи після 1 січня.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини заявив про те, що втрати Євросоюзу від зупинки транзиту російського газу через Україну можуть становити 60-70 мільярдів євро на рік.

Раніше також міністр енергетики України Герман Галущенко заспокоїв, що завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для українських громадян.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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