Чому насправді Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ: до чого тут Україна

Ключові тези Гончара:
- Для РФ важливий український транзитний маршрут імпорту газу
- Фіцо понад усе прагне отримати дешевий російський газ
- Чи погодиться Україна на продовження транзиту
В інтервʼю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, чому Угорщина та Словаччина настільки зацікавлені в російському газі.
"Насправді серйозної проблеми немає – обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу. Вони сполучені з сусідніми країнами-членами ЄС за допомогою систем інтерконекторів, мають місткі підземні сховища газу, тому жодна енергетична криза їм не загрожує", - додав Гончар.
Експерт також додав, що справа в іншому - вони прагнуть зберегти український транзитний маршрут імпорту російського природного газу.
"Саме цей маршрут і прямий імпорт від "Газпрому" дозволяє їм отримувати газ за преференційною ціною, яку Кремль спеціально встановлює для режимів Орбана та Фіцо. Тому триває боротьба за гроші, які можуть бути конвертовані у політичну підтримку та продовження їхнього політичного довголіття", - пояснив Гончар.
Він також додав, що Орбан нещодавно був переобраний на новий термін, тому його позиція стабільніша. У Фіцо ж ситуація складніша, через що він діє більш агресивно.
"У Словаччині досить активно працює опозиція, і Фіцо прагне отримати дешевий російський газ, щоб показати своєму електорату, що він ефективно дбає про інтереси країни, зокрема через забезпечення дешевих енергоресурсів", - зазначає експерт.
"Не виключено, що у 2025 році у Словаччині можуть бути ініційовані дострокові парламентські вибори. Це може бути способом для Фіцо здобути більш переконливу перемогу. Для цього потрібні популістські дії, які вже успішно використовував Орбан у своїй політичній кар’єрі - наприклад, отримуючи від Росії дешеві нафту та газ він напередодні виборів проводив кампанії зі зниження тарифів чи відмови від їхнього підвищення. І саме такі популістські дії на кожних наступних виборах призводили до успіху", - пояснив Гончар.
Гончар також вважає, що Фіцо хоче діяти за угорською калькою. Цілком очевидно, що Кремль експлуатує це прагнення до дешевих ресурсів.
"Водночас такий "дешевий" газ не є безкоштовним і має свою політичну ціну. Ми бачимо це, наприклад, у готовності Фіцо прибути до Москви на святкування 80-річчя "перемоги", коли жоден із європейських лідерів цього не планує", - зазначив він.
Епопея зі словацькими претензіями до України триває ще з травня. Позиція Словаччини була незмінною - там очікували, що Україна зрештою погодиться на продовження транзиту, але тепер вони бачать, що згоди немає.
"Ба більше, Україна займає жорстку позицію, базуючись на об’єктивних реаліях: 31 грудня закінчився термін чинного договору", - додав Гончар.
Зупинка транзиту російського газу - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що з 1 січня Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію до країн Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше залежать від постачання російського газу.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати у майбутньому, на відміну від Російської Федерації. Прем'єр також наголосив, що у 2025 році політика його уряду буде незмінною.
Михайло Гончар повідомив, що по РФ серйозно вдарить зупинка транзиту газу. Тепер у "Газпрому" залишиться лише один маршрут доставки газу до Європи - друга нитка "Турецького потоку". Однак цей напрямок постачання не є оптимальним, адже основні споживачі російського газу знаходяться не на півдні.
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