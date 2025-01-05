Чому насправді Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ: до чого тут Україна

Чому росіяни прагнуть зберегти український транзитний маршрут імпорту російського природного газу - деталі у матеріалі.

https://glavred.net/article/chomu-naspravdi-ugorshchina-ta-slovachchina-zalezhni-vid-gazu-rf-do-chogo-tut-ukrajina-10627673.html Посилання скопійоване

Чому Угорщина та Словаччина залежні від газу РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Гончара:

Для РФ важливий український транзитний маршрут імпорту газу

Фіцо понад усе прагне отримати дешевий російський газ

Чи погодиться Україна на продовження транзиту

В інтервʼю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, чому Угорщина та Словаччина настільки зацікавлені в російському газі.

"Насправді серйозної проблеми немає – обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу. Вони сполучені з сусідніми країнами-членами ЄС за допомогою систем інтерконекторів, мають місткі підземні сховища газу, тому жодна енергетична криза їм не загрожує", - додав Гончар.

відео дня

Експерт також додав, що справа в іншому - вони прагнуть зберегти український транзитний маршрут імпорту російського природного газу.

"Саме цей маршрут і прямий імпорт від "Газпрому" дозволяє їм отримувати газ за преференційною ціною, яку Кремль спеціально встановлює для режимів Орбана та Фіцо. Тому триває боротьба за гроші, які можуть бути конвертовані у політичну підтримку та продовження їхнього політичного довголіття", - пояснив Гончар.

Він також додав, що Орбан нещодавно був переобраний на новий термін, тому його позиція стабільніша. У Фіцо ж ситуація складніша, через що він діє більш агресивно.

"У Словаччині досить активно працює опозиція, і Фіцо прагне отримати дешевий російський газ, щоб показати своєму електорату, що він ефективно дбає про інтереси країни, зокрема через забезпечення дешевих енергоресурсів", - зазначає експерт.

Що відомо про газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

"Не виключено, що у 2025 році у Словаччині можуть бути ініційовані дострокові парламентські вибори. Це може бути способом для Фіцо здобути більш переконливу перемогу. Для цього потрібні популістські дії, які вже успішно використовував Орбан у своїй політичній кар’єрі - наприклад, отримуючи від Росії дешеві нафту та газ він напередодні виборів проводив кампанії зі зниження тарифів чи відмови від їхнього підвищення. І саме такі популістські дії на кожних наступних виборах призводили до успіху", - пояснив Гончар.

Гончар також вважає, що Фіцо хоче діяти за угорською калькою. Цілком очевидно, що Кремль експлуатує це прагнення до дешевих ресурсів.

"Водночас такий "дешевий" газ не є безкоштовним і має свою політичну ціну. Ми бачимо це, наприклад, у готовності Фіцо прибути до Москви на святкування 80-річчя "перемоги", коли жоден із європейських лідерів цього не планує", - зазначив він.

Епопея зі словацькими претензіями до України триває ще з травня. Позиція Словаччини була незмінною - там очікували, що Україна зрештою погодиться на продовження транзиту, але тепер вони бачать, що згоди немає.

"Ба більше, Україна займає жорстку позицію, базуючись на об’єктивних реаліях: 31 грудня закінчився термін чинного договору", - додав Гончар.

Зупинка транзиту російського газу - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що з 1 січня Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію до країн Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже спричинила напруженість у відносинах Києва з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше залежать від постачання російського газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати у майбутньому, на відміну від Російської Федерації. Прем'єр також наголосив, що у 2025 році політика його уряду буде незмінною.

Михайло Гончар повідомив, що по РФ серйозно вдарить зупинка транзиту газу. Тепер у "Газпрому" залишиться лише один маршрут доставки газу до Європи - друга нитка "Турецького потоку". Однак цей напрямок постачання не є оптимальним, адже основні споживачі російського газу знаходяться не на півдні.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред