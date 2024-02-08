УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Не нападають, а попереджують": Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію

Руслана Заклінська
8 лютого 2024, 23:25
Війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі, зазначив політтехнолог.
'Не нападають, а попереджують': Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію
Збільшення присутності НАТО у країнах Балтії може спровокувати Росію до агресії / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ, entergauja.com

Путін може розглянути воєнні дії проти країн Балтії лише після того, як завершить війну в Україні. Ведення двох війн призведе до неминучої поразки Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Про загрози країнам Балтії всі попереджені. Мені здається, щоб піти на Балтію, Путін повинен дійти висновку, що він розібрався з питанням України, і тільки після цього зробити наступний крок. Очевидно, що якщо Путін почне війну проти країн Балтії в умовах війни проти України, він програє. Путіну це скажуть навіть його експерти", - зазначив Гельман.

За його словами, збільшення військової присутності НАТО у країнах Балтії може спровокувати Росію до агресивних дій.

"Безумовно, зіткнення десь може статися. Можливо, НАТО вирішить розмістити в Балтійських країнах серйозне озброєння, і Путін вважатиме, що повинен завдати удар на випередження. Він же полюбляє говорити, мовляв, ми не нападаємо, а попереджуємо", - припустив політтехнолог.

Однак Гельман також зазначає, що війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі. Путін спочатку може комусь делегувати таку кампанію і "одразу навіть не зрозуміє, що його війська втягнулися у цю історію".

"Війна Росії і Заходу, можливо, більш імовірна навіть не в Європі, а десь на Південній півкулі, на периферії. На це може вказувати і створення Африканського корпусу", - додав він.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Напад Росії на країни Балтії

Нагадаємо, російський диктатор Путін активізував зусилля Росії для створення інформаційних умов для майбутньої агресії проти країн Балтії, з метою послаблення НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що такий підхід може створити умови для можливих агресивних дій у майбутньому.

Також у Латвії попередили про загрозу. Росія, як і раніше, буде шукати нові цілі для агресії, причому незалежно від того, як завершиться повномасштабна війна проти України. Тому міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що НАТО слід розробити довгострокову стратегію стримування Москви.

Крім цього, країни Балтії готуються до можливої військової агресії Росії, будуючи бетонні оборонні лінії. Естонія планує побудувати лінію з 600 бункерів на своєму східному кордоні для відбиття можливої російської агресії.

Вас можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Балтия країни Балтії Володимир Путін вторгнення Росії російське вторгнення
Реклама

Головне за день

У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ

У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ

00:50 Світ
Зʼявилась перша реакція США на звільнення Залужного

Зʼявилась перша реакція США на звільнення Залужного

22:16 Україна
"Це неприпустимо": у Міноборони назвали головну проблему бойових військових частин

"Це неприпустимо": у Міноборони назвали головну проблему бойових військових частин

21:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:50

У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ

08 лютого, четвер
23:25

"Не нападають, а попереджують": Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію

22:40

"Побачили війну з окопу": майор ЗСУ про нові імена, озвучені Зеленським

22:16

Зʼявилась перша реакція США на звільнення ЗалужногоВідео

21:59

Не виконував рекомендації США: у Politico розкрили причини відставки Залужного

Після 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – ГельманПісля 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – Гельман
21:30

"Це неприпустимо": у Міноборони назвали головну проблему бойових військових частин

21:16

Бурі вриваються одна за одною: Україну накриває новий геомагнітний шторм

21:09

Сергій Стерненко. Такер Карлсон вчиняє ІПСО проти СШАВідеоблоги

20:47

У життя увірвуться проблеми, якщо порушити 3 заборони: що не можна робити 9 лютого

Реклама
20:42

Окупанти прорвалися в Авдіївку: у ЗСУ назвали місце боїв

20:26

Україна повернула з полону ще 100 військовополонених: Зеленський розкрив деталіФотоВідео

20:15

У Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного

19:52

Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні: що відомо

19:50

Без допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - МусієнкоЕксклюзив

19:47

Як позбутися вушного кліща у кота: симптоми та дієві поради

19:36

Вітер 20 м/с та сильні опади: Україну накриває серйозна негода

19:35

Настають великі зміни: Зеленський відповів, чого чекає від ЗСУ після зняття Залужного

19:27

Відставка Залужного і найскладніша фаза війниПогляд

19:24

На війні з 2014 року: що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Сирського

19:23

"Буде важко": у Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ

Реклама
19:10

Як постраждає Кремль після відмови Надєждіну в реєстраціїПогляд

18:53

Військові підозрюють, що у росіян зʼявився Starlink: чи це так

18:48

Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського

18:30

Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни "обвалу" фронту без допомоги США – NYT

18:18

Залужний іде у відставку: усі подробиці

18:13

50 млрд євро не покриють потреби України: в Європарламенті дали тривожний прогноз

18:00

Коли сіяти насіння перцю на розсаду в Україні: найкращі 2 місяці

17:37

Чому не можна пити свіжий буряковий сік: є 8 категорій людей, яким він шкідливий

17:35

Кібератака ГУР: у програмі управління дронами РФ стався масовий збій

17:24

"Допомоги ФРН буде недостатньо": Шольц жорстко висловився про підтримку України

17:05

Масований наступ на Кринки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра

16:31

Температура зросте до +14: синоптик назвала дату різкого потепління

16:31

"Місто змінюється по годинах": у МВА розповіли про критичну ситуацію в Авдіївці

16:28

Що робити, коли розетка іскрить: як уберегти житло від великої біди

16:21

Операція "Наступник": експерт розповів, скільки ще буде правити Путін

16:13

РФ вдарила по Селидовому балістикою з КНДР: є жертва, серед поранених – дитинаФото

16:00

Тімур Мірошниченко розкрив свій "захмарний" гонорар за Нацвідбір-2024

15:55

Е-квиток для військових буде, але, найімовірніше, не у "Дії": коментар Федорова

15:22

"У нашій родині поповнення": нова пасія Налчаджиоглу поділилася важливою новиною

15:08

Новий "бунт" фермерів: у Польщі та Угорщині погрожують блокувати кордон з Україною

Реклама
14:53

"Капці святого Спиридона і рани": кума Путіна Марченко видала маячню в "Паломниці"

14:48

Лише 1 з 9 людей помітить другого коня за 10 секунд: надзвичайно складна загадка

14:43

В Естонії скасували концерт Клави Коки, яка виступала на окупованих територіях України

14:39

Соліст гурту ТіК Віктор Бронюк показав, який вигляд мав 20 років тому

14:20

Королівський експерт: король Чарльз відчайдушно хоче помиритися з принцом Гаррі

14:17

Бої за кожну вулицю: в британській розвідці оцінили ситуацію в Авдіївці

14:10

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у січні: аналітика від Київстар ТБ

13:57

Чому вага перестала зменшуватися при схудненні: тренерка назвала ТОП-5 важливих причинВідео

13:53

Багато, швидко і без мук: як почистити часник за хвилину

13:47

Другий після Путіна: з виборів президента РФ зняли "антивоєнного" кандидата

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти