'Не нападають, а попереджують': Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію

Війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі, зазначив політтехнолог.

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Збільшення присутності НАТО у країнах Балтії може спровокувати Росію до агресії / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ, entergauja.com

Путін може розглянути воєнні дії проти країн Балтії лише після того, як завершить війну в Україні. Ведення двох війн призведе до неминучої поразки Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Про загрози країнам Балтії всі попереджені. Мені здається, щоб піти на Балтію, Путін повинен дійти висновку, що він розібрався з питанням України, і тільки після цього зробити наступний крок. Очевидно, що якщо Путін почне війну проти країн Балтії в умовах війни проти України, він програє. Путіну це скажуть навіть його експерти", - зазначив Гельман.

За його словами, збільшення військової присутності НАТО у країнах Балтії може спровокувати Росію до агресивних дій.

"Безумовно, зіткнення десь може статися. Можливо, НАТО вирішить розмістити в Балтійських країнах серйозне озброєння, і Путін вважатиме, що повинен завдати удар на випередження. Він же полюбляє говорити, мовляв, ми не нападаємо, а попереджуємо", - припустив політтехнолог.

Однак Гельман також зазначає, що війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі. Путін спочатку може комусь делегувати таку кампанію і "одразу навіть не зрозуміє, що його війська втягнулися у цю історію".

"Війна Росії і Заходу, можливо, більш імовірна навіть не в Європі, а десь на Південній півкулі, на периферії. На це може вказувати і створення Африканського корпусу", - додав він.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Напад Росії на країни Балтії

Нагадаємо, російський диктатор Путін активізував зусилля Росії для створення інформаційних умов для майбутньої агресії проти країн Балтії, з метою послаблення НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що такий підхід може створити умови для можливих агресивних дій у майбутньому.

Також у Латвії попередили про загрозу. Росія, як і раніше, буде шукати нові цілі для агресії, причому незалежно від того, як завершиться повномасштабна війна проти України. Тому міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що НАТО слід розробити довгострокову стратегію стримування Москви.

Крім цього, країни Балтії готуються до можливої військової агресії Росії, будуючи бетонні оборонні лінії. Естонія планує побудувати лінію з 600 бункерів на своєму східному кордоні для відбиття можливої російської агресії.

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