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Удари по цілях на території РФ: Кулеба зробив заяву про завершення війни

Олексій Тесля
21 травня 2024, 18:54
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З території РФ в Україну приходить смерть і руйнування, підкреслив глава МЗС.
Кулеба, NASAM
Дмитро Кулеба зробив заяву про ураження цілей у РФ / Колаж: Главред, фото: kongsberg.com, скріншот YouTube

Україна повинна мати можливість уражати військові цілі на території країни-агресора РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тому що це та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування", - сказав він на спільній прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

Глава МЗС пояснив, що чим більше Україна зможе знищити військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться війна українською перемогою.

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За словами Кулеби, "якщо хтось вважає, що ми маємо бути в слабкій позиції: сидіти й чекати, поки смерть прийде за нами, то не дочекаєтеся - ні нашої смерті, ні нашої слабкості".

"Краще бути на боці України, тому що чим більше ми зможемо знищити, підкреслюю, військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України", - резюмував міністр закордонних справ.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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військова допомога Дмитро Кулеба війна Росії та України
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