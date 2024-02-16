Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

Країна-окупант Росія за рік виробила 4 мільйони артилерійських боєприпасів і відновлює свою промисловість "вражаючими" темпами, написали журналісти.

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Війська РФ зможуть відновити потенціал за 5-6 років - FT / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Кремль збирається мобілізувати на війну проти України ще 400 тисяч росіян без оголошення загальної мобілізації. У країні-агресорі Росії "вражаючими" темпами відновлюється військова промисловість - випущено вже 4 мільйони артилерійських снарядів і декілька сотень танків.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що у Путіна у 2024 році мають намір мобілізувати ще 400 тисяч військових. Оголошувати загальну мобілізацію в Росії не будуть.

Крім того, у статті сказано, що за рік у РФ виробили 4 мільйони артилерійських снарядів і декілька сотень танків. Відновлення російської військової промисловості відбувається в такому темпі, який багато західних експертів раніше вважали неможливим.

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"Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні і зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років", - вказали журналісти.

Темпи відновлення російського ВПК, ядерний статус Росії та її агресивна риторика серйозно турбують політиків на Заході.

"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили і флот, за великим рахунком, недоторканні, і Росія все ще є великою ядерною державою", - сказав один із британських чиновників.

Мобілізація в Росії

Восени в розвідці Британії повідомляли, що Путін хоче набрати 420 тисяч осіб. Втім, як припускали експерти, до президентських "виборів" у Кремлі на загальну мобілізацію не підуть.

Росія готує нову мобілізацію, говорив політичний координатор Великої Британії в ООН Фергус Еккерслі. За його словами, Москва збирається закликати на війну проти України ще 170 тисяч своїх громадян.

Небезпека масової мобілізації в Росії є завжди, вважає політтехнолог Марат Гельман. В інтерв'ю Главреду він припустив, що Кремль може провести мобілізацію, скоріше, в листопаді, ніж у березні.

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