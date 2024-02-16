Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

Кремль збирається мобілізувати на війну проти України ще 400 тисяч росіян без оголошення загальної мобілізації. У країні-агресорі Росії "вражаючими" темпами відновлюється військова промисловість - випущено вже 4 мільйони артилерійських снарядів і декілька сотень танків.
У матеріалі Financial Times йдеться про те, що у Путіна у 2024 році мають намір мобілізувати ще 400 тисяч військових. Оголошувати загальну мобілізацію в Росії не будуть.
Крім того, у статті сказано, що за рік у РФ виробили 4 мільйони артилерійських снарядів і декілька сотень танків. Відновлення російської військової промисловості відбувається в такому темпі, який багато західних експертів раніше вважали неможливим.
"Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні і зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років", - вказали журналісти.
Темпи відновлення російського ВПК, ядерний статус Росії та її агресивна риторика серйозно турбують політиків на Заході.
"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили і флот, за великим рахунком, недоторканні, і Росія все ще є великою ядерною державою", - сказав один із британських чиновників.
Мобілізація в Росії
Восени в розвідці Британії повідомляли, що Путін хоче набрати 420 тисяч осіб. Втім, як припускали експерти, до президентських "виборів" у Кремлі на загальну мобілізацію не підуть.
Росія готує нову мобілізацію, говорив політичний координатор Великої Британії в ООН Фергус Еккерслі. За його словами, Москва збирається закликати на війну проти України ще 170 тисяч своїх громадян.
Небезпека масової мобілізації в Росії є завжди, вважає політтехнолог Марат Гельман. В інтерв'ю Главреду він припустив, що Кремль може провести мобілізацію, скоріше, в листопаді, ніж у березні.
Інші новини:
- НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії - Ягун
- Чи здатна РФ навесні піти у великий наступ: у НАТО розкрили плани Путіна
- Загроза нападу Росії на НАТО: у Байдена розкрили позицію Путіна