Чи здатна РФ навесні піти у великий наступ: у НАТО розкрили плани Путіна

Для масштабного наступу країні-агресорці Росії потрібна ще більш посилена мобілізація, яку Путін поки що не проводить, сказав представник НАТО.

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Росія навряд чи здатна піти навесні на масштабний наступ на Україну - НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Країна-окупант Росія навряд чи здатна до нового значного наступу на Україну навесні. Сценарій вкрай малоймовірний. Навіть постійна прихована мобілізація не дозволяє російським військам провести таку операцію. Про це заявили у Північноатлантичному альянсі.

Як повідомляє Європейська правда, анонімний високопоставлений чиновник НАТО розповів журналістам про те, що в Альянсі не бачать ані здатності, ані підготовки окупантів до нового масштабного нападу на Україну.

"Якою б не була тактична ситуація зараз, здається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", - сказав представник керівництва блоку. відео дня

У колективному безпековому блоці Заходу вважають, що для серйозного наступу Москві потрібна мобілізація, причому її обсяги мають бути набагато вищими за нинішні. На це потрібен час.

"Для того щоб підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося б провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити перед виборами. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не надасть змоги розпочати справді серйозний наступ упродовж весни", - пояснив чиновник.

Також представник Альянсу додав, що такий прогноз не виключає посилення бойових дії на окремих ділянках фронту. Війну в тому форматі, в якому вона триває зараз, Росія обрала свідомо.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається в Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", - уточнив чиновник.

При цьому в НАТО додали, що поки що немає інформації про те, чи буде мобілізація після "виборів Путіна" і підготовка до подальших наступальних дій.

Загроза нового наступу Росії

Росія може піти в новий наступ уже в березні, вважає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. На його думку, наступ на Україну може розпочатися через місяці після "виборів" Путіна. Дипломат закликав Захід надати Києву фінансову і військову допомогу.

Війська РФ готують новий наступ на Запорізькому напрямку, сказав спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховий. Окупанти можуть піти в атаку на Оріхівському напрямку в районі Роботиного.

Військова розвідка України вивчає повідомлення про можливий новий наступ Росії, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Зараз вся увага зосереджена на Авдіївському напрямку, ситуація там дуже важка.

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