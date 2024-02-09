Масова мобілізація в Росії: експерт попередив українців про загрози на фронті

Експерт наголосив, що санкції не позбавили Кремль грошей, тому сьогодні він купує людей.

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Гельман розповів про мобілізацію в Росії / колаж: Главред, фото: УНІАН

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман розповів, що може змінитися для України та чи може бути масова мобілізація в Росії або щось інше.

Гельман вважає, що загроза масової мобілізації в Росії є завжди. Російська влада може зачекати з цим до листопада - до виборів в Америці, оскільки вони сподіваються, що Трамп їй допоможе.

"Період з березня до листопада дуже важливий: важливо, щоб українське суспільство і український МЗС допомогли демократам виграти вибори. Ваше завдання сформувати такий наратив, який покаже американському суспільству, що підтримка України в його інтересах. Тому що в іншому разі демократи програють", - зазначив експерт.

Гельман заявив, якщо в листопаді в Росії зрозуміють, що надія на скорочення або припинення допомоги Україні з боку США порожня, їм, щоб зламати баланс, буде необхідна мобілізація.

"Зараз абсолютно правильно перебудовується тактика української армії: зміцнюється кордон, проводяться атаки на російську територію і Крим. Для Путіна буде важливо зламати цю тактику. А зробити це можна буде, мабуть, лише величезною кількістю людей, "м'ясними штурмами". Іншого способу немає", - додав він.

Експерт наголосив, що санкції не позбавили Кремль грошей, тому сьогодні він купує людей.

"На жаль для України і сором для нас, велика кількість людей у Росії зараз хоче в армію, тому що бачить у цьому вихід для себе, розв'язання матеріальних проблем. Там бідність. Тому, поки є гроші, мабуть, у Кремлі думають, що мобілізація не потрібна. Одним словом, я б чекав мобілізації в Росії скоріше у листопаді, ніж у березні", - зазначив він.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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