Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

Росія в рамках повномасштабної війни проти України втратила вже 300 тисяч військових убитими і пораненими, сказав представник Британії в ООН Фергус Еккерслі.

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Путін тепер планує мобілізувати ще 170 000 осіб - Еккерслі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Глава Кремля Володимир Путін має намір мобілізувати ще 170 тисяч своїх громадян на війну проти України. Агресорка Росія вже втратила 300 тисяч людей убитими і пораненими, що набагато більше, ніж за десять років війни в Афганістані. Про це заявив політичний координатор Великобританії в ООН Фергус Еккерслі.

Як повідомили в уряді Британії, він розповів про те, що Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вбитими і пораненими 300 000 осіб. Тепер Москва має намір мобілізувати ще 170 000 росіян.

"Путін тепер планує мобілізувати ще 170 000 осіб в якості гарматного м'яса для війни. Росія не тільки відправляє в Україну величезні обсяги зброї. Вона також приносить в жертву життя все більшу кількість своїх громадян, щоб продовжити вторгнення, засноване на брехні", - сказав дипломат. відео дня

Також Фергус Еккерслі підкреслив, що якщо для Росії війна – це вибір, то для України – питання виживання.

Мобілізація в Росії

Директор Росії Володимир Путін хоче набрати 420 тисяч осіб в рамках нової мобілізації, повідомляли восени у розвідці Міноборони Великобританії. Відкритої кампанії за призовом у війська окупантів росіяни проводити не будуть.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія політично не готова до нової мобілізації. На його думку, російська влада відкрито не говорить про призов, щоб не загострювати ситуацію.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що після виборів Путіна в Росії почнеться загальна мобілізація. У країні будуть посилені цензура і репресії.

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