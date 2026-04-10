Путін відправив посланця до США: про що ведуться переговори з адміністрацією Трампа

Анна Ярославська
10 квітня 2026, 08:08оновлено 10 квітня, 10:19
Одна з тем переговорів — мирна угода щодо України.
Кирило Дмитрієв, Віткофф, Кушнер
Кирило Дмитрієв веде переговори у США: що відомо

Головне:

  • Кирило Дмитрієв перебуває з візитом у США
  • Посланець Путіна проводить зустрічі з адміністрацією Трампа
  • Візит відбувається напередодні рішення США щодо пом'якшення санкцій проти російської нафти

Посланець глави РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наразі перебуває у США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Дмитрієв обговорює з членами адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоду щодо України та економічне співробітництво між США та Росією.

"Спеціальний посланець правителя Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває в США і зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та економічного співробітництва між США і Росією", - йдеться у повідомленні.

Візит Дмитрієва відбувається напередодні рішення США про продовження терміну пом'якшення санкцій щодо російської нафти, термін дії яких закінчується 11 квітня. Reuters не виключає, що це питання також може бути на порядку денному.

Як відомо, Сполучені Штати надали країнам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями і зараз знаходяться в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав це кроком до стабілізації світових енергетичних ринків на фоні війни в Ірані.

Зняття санкцій відбулося після телефонної розмови Трампа і Путіна 9 березня та подальшого візиту Дмитрієва до США для обговорення енергетичної кризи з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід війни Росії проти України. За його словами, США "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які "не виявляють особливого інтересу до вирішення цього конкретного конфлікту".

Віцепрезидент США підкреслив, що робота над врегулюванням триватиме, однак і Україна, і Росія мають зробити кроки назустріч.

"Що я б сказав і росіянам, і українцям, так це те, що, знаєте, на даний момент ми говоримо про торги з приводу кількох квадратних кілометрів території в ту чи іншу сторону. Чи варті цього втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків?", - сказав він.

Зазначимо, у квітні очікується візит до Києва американської делегації високого рівня на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, про що повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що удари по російських нафтових терміналах впливають на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних переговорів можна очікувати "багато нового" від російської сторони.

Тим часом радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні на даний момент призупинені. Головним чинником затишшя став масштабний конфлікт на Близькому Сході.

Що відбувається за лаштунками мирних переговорів

Як писала Українська правда з посиланням на свої джерела, американська сторона разом із РФ чинить тиск на Україну щодо виведення українських військ із Донецької області.

При цьому країна-агресор РФ постійно повертається до "домовленостей" з президентом США в Анкориджі, і це блокує розвиток реального переговорного процесу з Україною.

"На зустрічах сидять нібито три сторони, але Україна постійно дискутує з цим Анкориджем. Тобто про що б не говорили, завжди все зводиться до того, що американці кажуть щось на кшталт: "Вийдіть з Донбасу, і ми побудуємо для вас рай, як домовилися на Алясці"", - заявив співрозмовник видання.

Джерело, причетне до мирних переговорів, стверджує, що дискусії "йдуть по колу".

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
