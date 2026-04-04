Прямі переговори з РФ можуть пройти у Стамбулі: про що домовились Зеленський та Ердоган

Інна Ковенько
4 квітня 2026, 19:33
Ердоган, як зазначив Зеленський, підтримує ідею мирних переговорів і запропонував провести їх у Стамбулі.
Зеленський зустрівся з Ердоганом
Зеленський зустрівся з Ердоганом / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

  • Зеленський провів переговори з президентом Туреччини
  • Ердоган запропонував провести мирні переговори у Стамбулі
  • Зеленський заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі

У суботу, 4 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Лідери обговорили двосторонні відносини, ситуацію в Європі та на Близькому Сході, а також узгодили нові кроки у сфері безпекового співробітництва. Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Україна готова підтримати Туреччину експертизою, технологіями та досвідом. Політична готовність працювати разом уже є, а найближчими днями команди обох країн фіналізують деталі домовленостей.

"Домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі", - йдеться в повідомленні.

Окремо сторони розглянули практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури та можливості спільної розробки газових родовищ.

Ердоган запропонував провести мирні переговори у Стамбулі

Президент України повідомив, що обговорив із лідером Туреччини шляхи завершення війни. Ердоган, як зазначив Зеленський, підтримує ідею мирних переговорів і запропонував провести їх у Стамбулі.

"Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, ми готові приїхати, готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі", - заявив Зеленський.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня контактує зі США щодо переговорів, однак через суперечки щодо місця зустрічі процес ускладнений. США наполягають на переговорах у себе, РФ відмовляється їхати до Америки.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що США не треба було "лізти в Україну", але зараз Вашингтон більше не надає безоплатну допомогу, а продає боєприпаси за кошти ЄС. Він розкритикував політику Джо Байден, звинувативши її у витратах $350 млрд без вигоди для США.

Крім цього, Зеленський розповів, що Україна не погоджується на територіальні поступки як умову миру. У США розглядають такий варіант завершення війни.

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган

Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

