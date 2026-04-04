Мирні переговори 'стоять на паузі': в ОП розповіли, коли відновлять діалог з РФ

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ​гуманітарна частина перемовин триває.

ВОП назвали головну причину паузи в переговорах

Мирні переговори щодо війни в Україні наразі призупинено. Головним фактором затишшя став масштабний конфлікт на Близькому Сході. Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у телемарафоні.

"Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив Подоляк. відео дня

Він уточнив, що переговорний процес призупинений, "поки триває війна на Близькому Сході".

Окрему увагу Подоляк приділив тому, як підтримка Ірану з боку Москви змінює вплив РФ у країнах Близького Сходу. За його словами, ставлення до Росії там незворотно змінюється.

"Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного", - сказав радник Офісу президента.

Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнюються, а її суб’єктність суттєво зросла.

Чим небезпечна пауза в переговорах - думка експерта Політолог Володимир Фесенко вважає, що у разі паузи в переговорах після виборів у США війна для України стане більш ризикованою, ніж для Росії, через залежність від зовнішньої допомоги. Водночас підтримка Європи у 2026-2027 роках зберігатиметься, а закупівля американської зброї дозволить продовжувати опір. "У 2026-2027 роках підтримка Європи нам гарантована. Зараз є затримка через позицію Орбана, але загальне політичне рішення про фінансову підтримку є. Збереження закупівель американської зброї дозволить нам продовжувати війну", - сказав він. За його словами, ключову роль відіграватиме внутрішня стійкість України, зокрема у питаннях мобілізації та енергетики. Якщо ж фронт стабілізується, актуальним стане питання припинення бойових дій, до якого можуть бути залучені Китай і міжнародні організації для тиску на Росію.

Як повідомляв Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня підтримує контакт зі США щодо мирних переговорів, однак процес ускладнюється через суперечки навколо місця їх проведення. За його словами, Сполучені Штати наполягають на зустрічі на своїй території, тоді як Росія відмовляється їхати до Америки.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не варто було "лізти в Україну". Він також наголосив, що нині США не надають безоплатну допомогу, а продають боєприпаси за кошти Європейського Союзу.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Ердоган також запропонував провести мирні переговори щодо війни саме у Стамбулі.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

