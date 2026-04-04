Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мирні переговори "стоять на паузі": в ОП розповіли, коли відновлять діалог з РФ

Руслана Заклінська
4 квітня 2026, 22:19оновлено 4 квітня, 22:56
Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ​гуманітарна частина перемовин триває.
ВОП назвали головну причину паузи в переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Подоляка:

  • Мирні переговори щодо війни в Україні призупинені
  • Причина — конфлікт на Близькому Сході
  • Гуманітарний напрямок продовжує працювати

Мирні переговори щодо війни в Україні наразі призупинено. Головним фактором затишшя став масштабний конфлікт на Близькому Сході. Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у телемарафоні.

"Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває", - зазначив Подоляк.

відео дня

Він уточнив, що переговорний процес призупинений, "поки триває війна на Близькому Сході".

Окрему увагу Подоляк приділив тому, як підтримка Ірану з боку Москви змінює вплив РФ у країнах Близького Сходу. За його словами, ставлення до Росії там незворотно змінюється.

"Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного", - сказав радник Офісу президента.

Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнюються, а її суб’єктність суттєво зросла.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Чим небезпечна пауза в переговорах - думка експерта

Політолог Володимир Фесенко вважає, що у разі паузи в переговорах після виборів у США війна для України стане більш ризикованою, ніж для Росії, через залежність від зовнішньої допомоги. Водночас підтримка Європи у 2026-2027 роках зберігатиметься, а закупівля американської зброї дозволить продовжувати опір.

"У 2026-2027 роках підтримка Європи нам гарантована. Зараз є затримка через позицію Орбана, але загальне політичне рішення про фінансову підтримку є. Збереження закупівель американської зброї дозволить нам продовжувати війну", - сказав він.

За його словами, ключову роль відіграватиме внутрішня стійкість України, зокрема у питаннях мобілізації та енергетики. Якщо ж фронт стабілізується, актуальним стане питання припинення бойових дій, до якого можуть бути залучені Китай і міжнародні організації для тиску на Росію.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня підтримує контакт зі США щодо мирних переговорів, однак процес ускладнюється через суперечки навколо місця їх проведення. За його словами, Сполучені Штати наполягають на зустрічі на своїй території, тоді як Росія відмовляється їхати до Америки.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не варто було "лізти в Україну". Він також наголосив, що нині США не надають безоплатну допомогу, а продають боєприпаси за кошти Європейського Союзу.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Ердоган також запропонував провести мирні переговори щодо війни саме у Стамбулі.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти