'Почуємо від росіян багато нового': відверта заява Буданова про мирні переговори

Удари по ворогу суттєво впливають на переговорний процес, посилюючи позиції України та змінюючи характер майбутніх перемовин, вказав Буданов.

Буданов зробив відверту заяву про нові переговори з РФ

Удари по російських нафтових терміналах мають вплив на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних перемовин можна очікувати "багато нового" від російської сторони. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ.

У відповідь на питання журналіста, він підтвердив, що такі удари безумовно позначаються на переговорах.

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", - резюмує глава Офіс у президента.

Коли та на яких умовах може завершитись війна РФ проти України - думка експерта Як писав Главред, завершення активної фази війни вже у 2026 році на умовах, прийнятних для України, виглядає малоймовірним, а справедливий фінал можливий щонайменше через кілька років. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Він зазначає, що наразі немає передумов для швидкого завершення бойових дій на вигідних для України умовах. Водночас, за його словами, припинення війни за сценарієм Росії могло б відбутися дуже швидко, але це означало б фактичну капітуляцію та подальше просування російських військ углиб території країни. Експерт підкреслив, що стратегічною метою Росії є не лише військові здобутки, а й знищення України як держави та поступова денаціоналізація її населення. "Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав Жданов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не демонструє зацікавленості у справжньому завершенні війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час офіційного візиту до Угорщини, коментуючи перебіг війни, зазначив, що наразі сторони фактично змагаються за контроль над "кількома кілометрами територій".

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ за посередництва США офіційно звернувся до Росії з пропозицією організувати великоднє перемир’я.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

