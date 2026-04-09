Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Почуємо від росіян багато нового": відверта заява Буданова про мирні переговори

Юрій Берендій
9 квітня 2026, 20:28оновлено 9 квітня, 21:22
Удари по ворогу суттєво впливають на переговорний процес, посилюючи позиції України та змінюючи характер майбутніх перемовин, вказав Буданов.
'Почуємо від росіян багато нового': відверта заява Буданова про мирні переговори
Буданов зробив відверту заяву про нові переговори з РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Успішні удари по російських нафтових терміналах впливають на хід мирних переговорів
  • Україна робить все для посилення власної переговорної позиції

Удари по російських нафтових терміналах мають вплив на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних перемовин можна очікувати "багато нового" від російської сторони. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ.

У відповідь на питання журналіста, він підтвердив, що такі удари безумовно позначаються на переговорах.

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", - резюмує глава Офіс у президента.

'Почуємо від росіян багато нового': відверта заява Буданова про мирні переговори
Буданов / Інфографіка: Главред

Коли та на яких умовах може завершитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, завершення активної фази війни вже у 2026 році на умовах, прийнятних для України, виглядає малоймовірним, а справедливий фінал можливий щонайменше через кілька років. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він зазначає, що наразі немає передумов для швидкого завершення бойових дій на вигідних для України умовах. Водночас, за його словами, припинення війни за сценарієм Росії могло б відбутися дуже швидко, але це означало б фактичну капітуляцію та подальше просування російських військ углиб території країни.

Експерт підкреслив, що стратегічною метою Росії є не лише військові здобутки, а й знищення України як держави та поступова денаціоналізація її населення.

"Якщо ж ми говоримо про припинення бойових дій на наших умовах, то це можливо років через два, не менше. Лише до кінця 2027 року можуть скластися умови, коли РФ буде змушена піти на реальні переговори і приймати наші умови", - додав Жданов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не демонструє зацікавленості у справжньому завершенні війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час офіційного візиту до Угорщини, коментуючи перебіг війни, зазначив, що наразі сторони фактично змагаються за контроль над "кількома кілометрами територій".

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ за посередництва США офіційно звернувся до Росії з пропозицією організувати великоднє перемир’я.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України Кирило Буданов мирні переговори Мирний план Трампа
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти