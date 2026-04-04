Україні загрожує війна на виснаження: названо ризики паузи в переговорах

Марія Николишин
4 квітня 2026, 14:53
Політолог переконаний, що потрібно тиснути на Росію і змушувати її домовлятися про припинення вогню.
Україні загрожує війна на виснаження / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Війна на виснаження створить великі ризики для України
  • Збереження закупівель зброї дозволить Україні продовжувати війну
  • Для України важлива внутрішня стійкість

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, якою буде війна в Україні, якщо після листопадових виборів у США виникне пауза в переговорах.

За його словами, війна на виснаження для України пов'язана з більшими ризиками, ніж для країни-агресора Росії.

"Тому що у РФ є власні ресурси для ведення війни, нехай і обмежені, а ми залежимо від зовнішніх ресурсів, переважно європейських. У 2026-2027 роках підтримка Європи нам гарантована. Зараз є затримка через позицію Орбана, але загальне політичне рішення про фінансову підтримку є. Збереження закупівель американської зброї дозволить нам продовжувати війну", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

Політолог наголосив, що для України буде важлива внутрішня стійкість, тобто наскільки країна витримає продовження війни з точки зору мобілізації, енергетики.

На його думку, у разі стабілізації військової ситуації, коли лінія фронту не рухатиметься, постане питання про припинення бойових дій.

"Цей фактор буде дуже вагомим. Потрібно буде залучати Китай і міжнародні організації, щоб тиснути на Росію і змушувати її домовитися про припинення вогню, бо буде очевидно, що жодна зі сторін не може виграти війну", - підсумував Фесенко.

Чи можливе швидке завершення війни

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що незважаючи на спроби Росії затягувати переговорний процес, діалог про мир триває, а Україна робить усе можливе, щоб наблизити завершення війни, розв'язаної Росією.

"На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що закінчення повномасштабної війни не буде раптовим - процес розтягнеться в часі, але матиме чіткі маркери, за якими можна буде зрозуміти, що російська армія втрачає здатність продовжувати бойові дії.

Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов говорив, що військова перемога РФ над Україною неможлива. Наразі головне питання полягає не в результаті бойових дій, а в умовах майбутнього припинення вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що команда Дональда Трампа розглядає завершення війни з Росією через тиск на українську сторону з вимогою територіальних поступок.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

