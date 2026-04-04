Україні загрожує війна на виснаження: названо ризики паузи в переговорах

Політолог переконаний, що потрібно тиснути на Росію і змушувати її домовлятися про припинення вогню.

https://glavred.net/war/ukraine-grozit-voyna-na-istoshchenie-nazvany-riski-pauzy-v-peregovorah-10754282.html Посилання скопійоване

Україні загрожує війна на виснаження

Ключові тези:

Війна на виснаження створить великі ризики для України

Збереження закупівель зброї дозволить Україні продовжувати війну

Для України важлива внутрішня стійкість

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, якою буде війна в Україні, якщо після листопадових виборів у США виникне пауза в переговорах.

За його словами, війна на виснаження для України пов'язана з більшими ризиками, ніж для країни-агресора Росії.

відео дня

"Тому що у РФ є власні ресурси для ведення війни, нехай і обмежені, а ми залежимо від зовнішніх ресурсів, переважно європейських. У 2026-2027 роках підтримка Європи нам гарантована. Зараз є затримка через позицію Орбана, але загальне політичне рішення про фінансову підтримку є. Збереження закупівель американської зброї дозволить нам продовжувати війну", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

Політолог наголосив, що для України буде важлива внутрішня стійкість, тобто наскільки країна витримає продовження війни з точки зору мобілізації, енергетики.

На його думку, у разі стабілізації військової ситуації, коли лінія фронту не рухатиметься, постане питання про припинення бойових дій.

"Цей фактор буде дуже вагомим. Потрібно буде залучати Китай і міжнародні організації, щоб тиснути на Росію і змушувати її домовитися про припинення вогню, бо буде очевидно, що жодна зі сторін не може виграти війну", - підсумував Фесенко.

Чи можливе швидке завершення війни Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що незважаючи на спроби Росії затягувати переговорний процес, діалог про мир триває, а Україна робить усе можливе, щоб наблизити завершення війни, розв'язаної Росією. "На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що закінчення повномасштабної війни не буде раптовим - процес розтягнеться в часі, але матиме чіткі маркери, за якими можна буде зрозуміти, що російська армія втрачає здатність продовжувати бойові дії.

Економіст, політик та ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов говорив, що військова перемога РФ над Україною неможлива. Наразі головне питання полягає не в результаті бойових дій, а в умовах майбутнього припинення вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що команда Дональда Трампа розглядає завершення війни з Росією через тиск на українську сторону з вимогою територіальних поступок.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред