Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту

Президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні.
"Те, що трапилося - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздо, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - сказав Путін, передають російські пропагандистські Telegram-канали.
Водночас, диктатор заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь і пригрозив українцям.
Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто і поїздів по мосту.
Путін ще раз доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки моста, оскільки вважає його стратегічно важливим.
Дивіться відео, що заявив Путін на нараді через Кримський міст:
Вибух на Кримському мосту
17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи і впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.
У ЗМІ зазначають, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити.
Експерт назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою.
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