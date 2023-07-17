Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту

Диктатор Путін заявив, що Міністерство оборони Росія вже готує відповідь.

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Путін істерить через атаку на Кримський міст / Колаж Главред, фото Maxar, скріншот

Президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні.

"Те, що трапилося - це черговий терористичний акт київського режиму, це злочин безглуздо, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень", - сказав Путін, передають російські пропагандистські Telegram-канали.

Водночас, диктатор заявив, що міністерство оборони Росія вже готує відповідь і пригрозив українцям.

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Також Путін підтвердив, що міст отримав значні пошкодження, через це було зупинено рух авто і поїздів по мосту.

Путін ще раз доручив ФСБ вжити заходів щодо підвищення безпеки моста, оскільки вважає його стратегічно важливим.

Путін обіцяє жорстку відповідь за Кримський міст / скріншот

Дивіться відео, що заявив Путін на нараді через Кримський міст:

Вибух на Кримському мосту

17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи і впав проліт. Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух - сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

У ЗМІ зазначають, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити.

Експерт назвав, чим могли вдарити по Кримському мосту. За словами військового експерта, вибух стався без оголошення окупантами повітряної тривоги. У зв'язку з цим він не виключив, вибух не був пов'язаний з повітряною атакою.

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