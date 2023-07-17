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"З Днем бавовни": Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту

Олексій Тесля
17 липня 2023, 14:24 оновлено 17 липня, 14:39
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Користувачі жваво відреагували на нову атаку на улюблене дітище диктатора Володимира Путіна.
меми
Мережа вибухнула мемами після вибухів на Кримському мосту / Колеж: Главред, Фото: Соцмережі

Новий удар по Кримському мосту у ніч на понеділок, 17 липня, став головною темою новин і Facebook стрічок.

Користувачі жваво відреагували на нову атаку на улюблене дітище диктатора Володимира Путіна. У Мережі з'явилося безліч мемів на цю тему.

Пропонуємо Вашій увазі добірку кращих мемів на тему вибуху на Кримському мосту:

відео дня

  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі
  • Вибух на Кримському мосту: меми
    Вибух на Кримському мосту: меми Соцмережі

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

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